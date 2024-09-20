Kipling秋季必敗單品！週慶最甜價開跑　限時折扣輕鬆入手

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▲「簡約卡其大容量肩背托特包RECICELY」超輕量設計，出門沒煩惱。（圖／品牌提供）

▲沉穩的「茶褐色前後加寬收納側背包ABANU」好用耐髒，適合喜愛外出旅行者使用。（圖／品牌提供）

▲「黑底撞色拉鍊手提側背包ART MINI」黑金雙色，質感貴氣滿分。（圖／品牌提供）

▲「丹寧老花多袋收納肩背包KARIS S」老花丹寧搭配法棍包設計，深受都會女性喜愛。

時序入秋，打開塵封已久的衣櫃換上秋衣，包包作為每天外出最好凹造型的單品，怎能少了必備的百變包款呢？Kipling包輕盈時尚又耐裝，完美契合品牌Live.Light精神，秋冬限定卡其、米色、茶褐色系，結合時下最夯的美拉德風格，緊緊抓住粉絲目光，快揹上Kipling包包出遊，你就是最潮的時尚達人。今年社群上最流行的美拉德風格，在Kipling你也找得到，血拚族最重視大空間設計，全新「簡約卡其大容量肩背托特包RECICELY」主打輕量化設計，各種物品輕鬆裝下沒煩惱，魔鬼藏在細節裡，包身通體使用經典卡其色系，懸掛著淡金色金屬猴吊飾，有畫龍點睛的效果，寬敞容量能輕鬆裝下平板、雨傘，外出沒負擔。造型小巧的「簡約卡其彎月形手提肩背包SERA S」以卡其色為主視覺色調，獨特月牙造型前衛時尚，無論手提或斜揹都適合，包身前置滑順拉鍊大口袋，隨身小物拿取更方便，搭配淡金色拉鍊裝飾，充滿貴氣感。對於旅行愛好者，推薦「褐色掀蓋拉鍊猴子包CITY ZIP MINI」，獨家柔軟背帶設計，長時間揹負不疲勞，直接解放雙手，包內多功能隔層方便分類存放物品，很適合短程輕旅遊者。外出遊玩最重要是拍照留下美好回憶，揹上簡約時尚的「茶褐色前後加寬收納側背包ABANU」出入各種場合都百搭，多層空間能有條理地存放各式小物，茶褐色的毛猴呼應包身同色系，旅行有毛猴快樂陪伴再也不孤單。掌握流行密碼！丹寧老花、金屬色秋季必備元素今年秋季媽媽也能變身時尚達人，Kipling發揮巧思在經典黑色面料加入亮金屬風格，低調中帶有貴氣質感，「黑底撞色拉鍊手提側背包ART MINI」貼心兩用設計，手提、肩揹都便利，可依照出席場合自由變換，深沉的黢黑色綴以壓印Kipling品牌LOGO字樣提把，細節質感滿分。Kipling經典千層包RIRI再進化，打造「黑底撞色拉鍊單肩隨身斜背包RIRI ZIP」，延續千層包多夾層特點，6層拉鏈袋能輕鬆分類物品，小巧輕量化包身，為常外出的媽咪們減輕負擔，值得一題是Kipling包身以回收再製面料製成，落實永續環保議題從你我做起。丹寧作為經典中的王者，從白領階級到時尚高訂伸展台都不曾缺席，今年最夯的丹寧加老花設計，更是時尚圈新寵兒。Kipling全新「丹寧老花多袋收納肩背包KARIS S」延續經典法棍包設計，幾何菱格老花搭配經典丹寧布面，藍白雙色簡約大氣，包身極輕又耐用，深受都會女性喜愛，銀色金屬猴畫龍點睛，帶給包包新生命力。另款「丹寧老花輕巧多袋實用側背包GABB S」以Kipling熱銷爆款牛角包為原形，寬肩帶斜挎降低肩膀負重，無論是機車族或捷運通勤族都超方便，包內空間寬敞多個易於拿取物品的口袋，搭配實用內袋方便整理，好用度滿分。作為時常出差的商務人士，輕巧有型很重要！Kipling時尚爆款首爾包「米色老花機能手提後背包SEOUL」配備實用筆電隔層與寬敞內部空間，能輕鬆放入筆電、平板，便攜的頂層提把與可調節柔軟背帶設計，長時間揹負不疲勞，能有效降低負重，側邊插袋讓拿取物品更方便，包身外型簡約大氣，能輕鬆駕馭各種會議場合。Kipling週慶不錯過 從此人生過不錯熱愛時尚也要聰明消費，身為小資族的你，不可錯過Kipling週年慶的超甜價，Kipling全台週年慶檔期來了，即日起於Kipling全台正價櫃點，早鳥優惠同步開跑，預購期間與週年慶的首四、五日，單件商品88折，兩件8折，滿額5,500元現抵500元。好康再加碼，單筆結帳金額滿額6,000元送品牌手提野餐墊，滿額12,000元免費將猴子包造型藍牙音響帶回家（部分店櫃限定兌換）。