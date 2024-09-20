查國慶晚會募款情形竟被回「不知道」　葉元之痛批搞黑箱在卡韓

我是廣告 請繼續往下閱讀

國慶晚會今年於10月5日在台北大巨蛋舉行，但日前傳出立法院向公股行庫募款卡關，立法委員葉元之為此向財政部國庫署調資料，希望檢視過去5年國慶煙火與晚會公股行庫贊助情形，未料，國庫署只回覆一行字表示「不知道」。葉元之質疑國庫署黑箱作業，更傳出韓國瑜出面協調後，公股行庫的款項陸續到位，但詭異的是，當葉元之要之前五年的資料，國庫署卻不敢給，難道有差別待遇？葉元之指出，往年舉辦國慶活動，除了有一般公務預算支應，經費不足的部分合辦單位必須自籌，慶籌會也會尋求公股事業單位協助募款，但公股行庫捐贈多少從來沒有公開，而國慶預算也傳出年年不足，因此他想了解近五年公股行庫注資國慶相關活動贊助情形。葉元之說，結果財政部國庫署針對立委索取資料的回覆，僅是一封簡短的電子郵件，內容僅一句話，「有關委員囑本署提供近5年公股銀行贊助國慶煙火及晚會之金額，鑑於往年均由各事業自行與慶籌會接洽，本署尚無統計相關捐款資料，至本年慶籌會所需相關預算，已洽相關事業妥處。」甚至連正式公文都未提供。葉元之批，財政部的回覆令人匪夷所思，不知道在掩蓋什麼，讓人懷疑是否有意掩蓋捐款細節。這句簡單回覆等同於財政部對過去五年公股行庫及國營事業的捐款去向「完全不知情」。作為主管機關，國庫署竟推卸責任，將所有責任推給捐款單位。「如果財政部連公股行庫與國營事業的經營狀況都不了解，那全台灣還有誰能知道？這到底是在黑箱什麼？」