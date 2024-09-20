死刑合憲！5年唯一死刑定讞殺人犯是他　為找老婆溺殺2無辜者棄屍

死刑違憲嗎？憲法法庭12名大法官經歷5個月評議，今（20）宣判死刑合憲，但嚴格限縮適用的犯罪類型及要件。根據法務部指出，近5年476件殺人案，只有1件判死定讞，主張死刑審判嚴謹。而該起判死定讞的殺人犯是今年42歲的沈文賓，當年為找離家的老婆，竟夥同弟弟擄走妻舅潘姓女友及其呂姓友人，溺殺2人後再棄屍於新北三峽區恩主公醫院停車場。
針對憲法法庭做出死刑有條件合憲判決，陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔稍早在臉書幫忙劃重點，就是「刑罰若是唯一死刑，違憲；死刑案件須有言詞辯論，死刑案件須強制辯護，審判須提高程序嚴謹度；心智缺陷障礙應有特殊審理程序，在制度完善前不應判處死刑」。林志潔一 句話總結，「簡言之：慎死、完備程序但不廢死」。
根據法務部在憲法法庭中主張，近5年476件殺人案，只有1件判死定讞，就是今年42歲的殺人犯沈文賓，在2012年底犯下的「三峽恩主公醫院雙屍案」。
事件起因是，沈文賓因家爆導致妻子離家，和住在鶯歌的弟弟沈文夏一起到妻子宜蘭娘家找人，但沒找到老婆，兄弟倆竟然擄走妻舅經營檳榔攤的潘姓女友及其呂姓友人，因無法從2人口中問出妻子行蹤，竟將兩人受害者按壓進灌溉水溝溺殺，再棄屍恩主公醫院停車場。
沈文賓6度判死 廢死聯盟：他只想讓太太出席父親喪禮
全案歷經一審、二審、更一審、更二審、更三審、更四審，認沈文賓犯行重大、教化可能性低，共18位法官判死，判六次死刑。2020年3月31日最高法院認為，沈教化可能性的鑑定，無關死刑判決結果，為符合罪責原則及實現司法正義，死刑確定。其弟沈文夏則是無期徒刑。
廢除死刑推動聯盟（廢死聯盟）曾在官網揭露沈文賓的故事，寫道沈文賓是家中長男、長孫，更是婚姻中的傳統丈夫，「夫妻爭吵看似尋常，為何這次他非得找到她不可，繼而將怒意傾嫁於無辜的旁人？沈文賓說，他只是想讓太太出席父親葬禮；這是她身為長媳的責任」。
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根據法務部在憲法法庭中主張，近5年476件殺人案，只有1件判死定讞，就是今年42歲的殺人犯沈文賓，在2012年底犯下的「三峽恩主公醫院雙屍案」。
事件起因是，沈文賓因家爆導致妻子離家，和住在鶯歌的弟弟沈文夏一起到妻子宜蘭娘家找人，但沒找到老婆，兄弟倆竟然擄走妻舅經營檳榔攤的潘姓女友及其呂姓友人，因無法從2人口中問出妻子行蹤，竟將兩人受害者按壓進灌溉水溝溺殺，再棄屍恩主公醫院停車場。
沈文賓6度判死 廢死聯盟：他只想讓太太出席父親喪禮
全案歷經一審、二審、更一審、更二審、更三審、更四審，認沈文賓犯行重大、教化可能性低，共18位法官判死，判六次死刑。2020年3月31日最高法院認為，沈教化可能性的鑑定，無關死刑判決結果，為符合罪責原則及實現司法正義，死刑確定。其弟沈文夏則是無期徒刑。
廢除死刑推動聯盟（廢死聯盟）曾在官網揭露沈文賓的故事，寫道沈文賓是家中長男、長孫，更是婚姻中的傳統丈夫，「夫妻爭吵看似尋常，為何這次他非得找到她不可，繼而將怒意傾嫁於無辜的旁人？沈文賓說，他只是想讓太太出席父親葬禮；這是她身為長媳的責任」。