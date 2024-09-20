蔡易餘喊展延國土計畫法　卓榮泰：將與部會做最終決定

我是廣告 請繼續往下閱讀

國土計畫法預計明年4月30日實施，至今還有9縣市未如期繳交功能分區圖，不少綠委憂心無法如期上路，民進黨立委蔡易餘逾20名綠委日前呼籲，行政院應展延國土計畫法上路時間。蔡易餘今（20）日在立法院質詢時關切此議題，內政部長劉世芳則強調，不該把國土計畫法當成生財工具；行政院長卓榮泰則說，他會與農業部、內政部，就事實困難、法律困難做最終決定。立法院今要請卓榮泰及各部會赴立法院備詢，蔡易餘在質詢時關切國土計畫法，並說明農民憂心農地改成農一，農地將「動彈不得」，且有些地方政府是抵制型辦公聽會，「我不相信它要做分區圖」，因此他認為，國土計畫法貿然上路後會引起很大民怨，建議應緩衝一點、增加時間，做有效溝通。劉世芳回應，20幾名立委非常關心農民，也有正確觀念，而這也是過去在推動國土計畫法所遇到的困擾，國土計畫法事實上是要規範全台灣國土能否好好利用，而不是把它當成生財工具，若干縣市政府在4年前公布國土計畫，但現在所公布的方向差太多、完全不同。劉世芳說，現在還有謠言說，農一每公頃40萬塊，農二每一公頃30萬塊，變成炒作農地，完全不符合國土計畫法推動的方向；她呼籲，國土計畫法不要與農業發展掛勾，因為會讓人以為是做框架、限制農民、農地發展。農業部長陳駿季則說，農業不是只有生產，農一農二都是生產基地，這對農業部來說都是重要的，至於農舍不會與國土計畫法掛勾，可惜的是，外界把農地當成土地開發炒作。蔡易餘認為，國土計畫法應通盤檢討，不要用時間綁死自己，這樣風險會很大，「我們目標一致，希望台灣土地利用完善規劃，應更妥善的時間規劃」。卓榮泰提到，他不相信當訂過這個法，沒有關注到農民權益，但現在看起來若干解釋確實讓人產生疑慮，困且現在還有9縣市還沒送來，會請內政部請地方政府送功能圖，若無法送來，對於明年實施會是有困難的，「我會與農業部、內政部，就事實困難、法律困難做最終決定」。