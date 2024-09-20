30元吃挪威美食！家樂福引進「百年名店麵粉」　獨家6款歐風麵包

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▲斯坦格蘭磨坊的負責人Ms. Marianne也親自來台參加「家樂福x挪威麵粉烘焙新上市發佈會」。（圖／家樂福提供）

▲專櫃上印有英文字母「NORWAY」LOGO，就可購買到吳寶春師傅精心研發的六款經典挪威麵包。（圖／家樂福提供）

▲全聯推出新品草莓口袋吐司和草莓奶霜軟法。（圖／全聯提供）

歐式風味再掀新潮流，統一集團旗下夢公園攜手挪威百年悠久歷史名店「斯坦格蘭磨坊」合作，引進天然研磨穀物的麵粉，並邀請國際麵包冠軍吳寶春師傅操刀，首波由家樂福獨家推出全新6款「挪威麵包」，顧客在賣場烘焙區，就能使用挪威當地原料的麵包，且售價只要佛心的90元至128元，包括穀物小餐包90元／3入，相當於每個只要30元，銅板價品嚐天然烘焙風味。統一集團旗下夢公園獨家進口挪威百年歷史名店「斯坦格蘭磨坊」麵粉，該品牌以其健康、天然和原始的產品風格深受消費者喜愛，也是挪威唯一以石磨研磨穀物的百年磨坊。麵粉成份來自擁有豐富自然資源的挪威，特別是在農業方面，南部盛產大麥、小麥、燕麥和馬鈴薯等穀物，當匯集於麵粉中，使得挪威麵包擁有天然高纖維含量優勢。並且由關係企業家樂福獨家推出6款「挪威麵包」，特邀國際麵包冠軍吳寶春師傅操刀，希望能將挪威的自然健康烘焙理念帶給更多的台灣消費者，每一款麵包都能體驗到挪威純正風味。即日起，家樂福全台量販分店將設立「挪威烘焙麵包專櫃」，專櫃上印有英文字母「NORWAY」LOGO，就可購買到吳寶春師傅精心研發的六款經典挪威麵包。包括多穀物原味麵包售價128元、多穀物萊姆葡萄麵包售價128元、多穀物原味小餐包3入／90元；馬鈴薯起士麵包售價128元；馬鈴薯原味小餐包售價3入／90元；馬鈴薯原味麵包售價129元。此外，全聯「在家吃早餐」推出多重好康，特別主打懶人系早餐品項祭出優惠，新品草莓麵包、草莓口袋吐司和草莓奶霜軟法，100%鮮果製成的無添加草莓果醬搭配各式麵包，售價28元至49元。柔軟的草莓口袋吐司口感藏有驚喜，草莓內餡加入蒟蒻米，酸甜中多了Q彈口感；鬆軟的草莓麵包搭酸甜草莓醬；9月27日上市的草莓奶霜軟法為台式歐包始祖軟式法棍，融合草莓果醬及香甜奶醬，酸甜滑順。聯名款還有草莓生貝果、草莓餐包，讓草莓控天天吃都不膩。想來點鹹食，好欣豬熟成日式炸豬排保有鮮甜肉汁，外酥內嫩，媲美日式職人手藝；國產去骨雞腿排手工去骨，再用黑胡椒與蒜頭醃製入味，搭配生菜夾入三明治、漢堡，營養豐富，9月20日起至10月3日單盒特價139元，任選2盒259元，平均一盒約130元。美味堂浩克爸爸照燒雞腿排特選去骨雞腿肉，利用主廚特調醬料醃製調味後再高溫炙烤香氣更足，肉質入味有彈性，加熱即可上菜，9月20日至10月3日特價129元。