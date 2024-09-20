死刑釋憲案「有條件合憲」！卓榮泰：國人應尊重大法官解釋

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▲民進黨立委吳思瑤質詢。（圖／記者林調遜攝，2024.09.20）

死刑釋憲案今（20）日下午3時宣布結果，合憲但須限縮罪刑適用範圍。對此，行政院長卓榮泰回應，行政院跟國人都應該尊重大法官解釋；法務部長鄭銘謙則說，法務部會遵照憲法法庭的結果，在2年內完成修法。卓榮泰今赴立法院施政報告並備詢，民進黨立委吳思瑤在質詢時關切憲法法庭結果，並詢問行政院基本立場，及後續修法、有哪些精進作為？卓榮泰回應，行政院跟國人都應尊重大法官解釋，大法官也是聽取各界意見慎重做出解釋，據他了解，現行制度原則上存在且合憲，但訴訟過程有若干違憲部分，必須要後續修正。鄭銘謙說，法務部會遵照憲法法庭的結果，在2年內完成修法；他強調，法務部會盡速提出修法草案，完成憲法法庭的判決。吳思瑤追問，社會關注，37名死囚會因為釋憲結果而被釋放嗎？或對身分有何影響？鄭銘謙回應，目前確定判決還是存在，身分沒有改變，依照監獄行使法第148條第1項繼續收容，還要跑法律程序，因為這些案件是否要再審理，還會再啟動。