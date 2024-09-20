死刑釋憲案「有條件合憲」　賴清德尊重判決：理解存在多元聲音

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郭雅慧進一步說明，賴清德理解台灣社會存在多元聲音，期盼全體國人以理解、包容、尊重的態度，持續對話溝通；政府也會落實社會安全網，加強被害人保護，並期望朝野共同協力，讓我國法制既能維護社會治安，也更符合人權理念。

死刑釋憲案今（20）日下午3時宣布結果，合憲但須限縮罪刑適用範圍。對此，總統府發言人郭雅慧今（20）日表示，總統賴清德尊重憲法法庭對死刑制度合憲性的判決結果，也期待相關部門依判決意旨修正配套法規，以符合程序正義、人權價值，讓法制度更加完善。憲法法庭今做出113年憲判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。對此，郭雅慧說明，我國迄今未廢除死刑，這次憲法法庭判決認為於個案犯罪情節屬最嚴重，且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序，死刑制度合憲，並要求應有嚴謹的配套程序，這是台灣司法重要的里程碑。