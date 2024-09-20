住高雄義大樂園「飯店包3餐」！含2頓吃到飽　雙人兩大床4999元起

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲義大皇家酒店推出一泊三食住房優惠，一次包三餐，且包含星亞自助餐廳的晚餐、早餐吃到飽。（圖／義大皇家酒店提供）

▲義大皇家酒店裡的「星亞自助餐廳」，晚餐菜色包含有人氣招牌爐烤牛排。（圖／義大皇家酒店提供）

▲義大天悅飯店推出了專屬的「旅遊同業」住房專案，入住擁有兩張雙人床的溫馨家庭房，搭配雙人自助晚餐及翌日雙人自助早餐，優惠價3999元起。（圖／義大天悅提供）

▲凱撒飯店連鎖旗下墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅及台東趣淘漫旅三館合作，即日起至2024年10月18日推出優惠活動，凡預訂官網任一住房專案，不分平假日每房最高再贈3,000元墾丁、台南及台東三館千元住宿抵用券。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

涼爽舒適的秋季逐步來臨，是出遊好機會，各家飯店紛紛推出住房超殺優惠，像是義大世界園區內的義大皇家酒店推出一泊三食住房優惠。入住雙人房，包含星亞自助餐廳的雙人自助式晚餐、翌日雙人早餐，並加碼贈送翌日皇樓中餐廳雙人午間套餐，只要4999元起。而凱撒飯店連鎖旗下墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅及台東趣淘漫旅三館再次攜手合作，推預訂官網任一住房專案，於年底前完成入住，不分平假日每房最高再贈3,000元三館的千元住宿抵用券。義大皇家酒店擁有多間主題餐廳及超過上千坪的休閒設施，包括室內水療池、戶外戲水池、三溫暖、兒童遊戲室等，為旅客提供全天候的娛樂選擇。飯店也於即日起至10月10日，推出限時21天的「義起吃飽飽」一泊三食住房優惠。入住有兩張雙人床的雅緻家庭房一晚，包含星亞自助餐廳的雙人自助式晚餐、翌日雙人早餐，並加碼贈送翌日皇樓中餐廳雙人午間套餐，專案價只要4999元起。館內高人氣的星亞自助餐廳，以多樣化的菜色和精緻的料理贏得饕客們的青睞。根據不同的用餐時段，餐廳提供各種風味的佳餚。像是現沖牛肉湯，以新鮮蔬果熬煮，湯頭鮮甜美味。還有主廚推薦的爐烤牛排，肉質厚實多汁，人氣菜色還有客家粄條、台式陽春麵以及多款知名品牌的冰淇淋與甜點。翌日，則可以在皇樓中餐廳享用由中餐行政總主廚林凱精心打造的廣式佳餚。餐廳以高品質的粵式料理聞名，並結合主廚的創新手法，為饕客們帶來一道道令人驚艷的美食。主廚的主打料理如干煎辣籽松阪豬，以香酥口感和濃郁的風味吸引眾人；金華海鮮炒飯則是主食中的必點佳餚，融合海鮮的鮮美與金華火腿的香氣，還有根據季節精選食材的四季靓煲湯，既滋補又美味。擁有英式古典風格的義大天悅飯店自即日起至12月29日，為觀光旅遊與交通運輸業的同業人員推出了專屬的「旅遊同業」住房專案，入住擁有兩張雙人床的溫馨家庭房，搭配雙人自助晚餐及翌日雙人自助早餐，優惠價僅需3999元起。每加一人僅需1200元，即可獲贈翌日自助早餐及當日自助晚餐一客，讓您輕鬆攜家人一同出遊，享受難得的休假時光。此專案每日限量10間。另外，凱撒飯店連鎖旗下墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅及台東趣淘漫旅三館再次攜手合作，即日起至2024年10月18日推出「集三千寵愛．千萬回饋」優惠活動，凡於活動期間預訂官網任一住房專案，於年底前完成入住，不分平假日每房最高再贈3,000元墾丁、台南及台東三館千元住宿抵用券，旅人持券於2025年3月31日前預訂三館任一指定住房專案，專案房費再享現折1,000元優惠。像是擁有迷人山海風光及豐富設施活動的墾丁凱撒，10月底前雙人入住花園客房一泊二食每晚6666元起，專案含發現西餐廳自助早餐及翌日蓮花餐廳泰式火鍋午餐外，更加碼下午3點即可辦理入住至隔日下午3點退房，完整入住24小時尊寵來訪旅人。而全台首創冒險主題飯店台南趣淘漫旅，12月底前雙人入住豪華景觀客房一泊一食每晚3900元起，專案含台南特色自助早餐及曾文水庫門票外，完成飯店指定任務再贈六項冒險活動體驗。飯店另有寵物友善客房，雙人入住豪華景觀客房一泊一食每晚4,699元起，每房可攜帶1隻15公斤以下之中小型犬或貓入住，房內另提供寵物床、寵物碗、寵物外出包、尿布片及貓砂盆等。還有距離台東火車站步行不到3分鐘的台東趣淘漫旅，10月底前雙人入住探索客房一泊一食每晚3899元起，專案含自助式早餐，入住期間還享有24小時五人座房車自駕體驗，且週五至週日入住，另有CHAM Snack 趣饗食光服務，不限專案房型於消夜時段提供多款點心、零食、在地飲品及美味泡麵。