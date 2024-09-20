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台灣人「公認最不想旅遊縣市」曝！品質太低遭點名　遊客玩過認同

記者張嘉哲/綜合報導

▲根據TPOC台灣議題研究中心最新公布數據，屏東縣的國旅負評是所有縣市中最多，遊客認為品質太低，還不如直接出國玩。（圖／NOWnews資料照）
▲根據TPOC台灣議題研究中心最新公布數據，屏東縣的國旅負評是所有縣市中最多，遊客認為品質太低，還不如直接出國玩。（圖／NOWnews資料照）
國旅今年大爆發，越來越多人進行一日遊、二日遊的輕旅行，根據觀光數公布上半年的最新數據，許多地點今年都異軍突起，人潮也比往年還要更多，像是目前上半年冠軍的台南「安平小鎮」就累計1049萬人，人潮就快逼近2023年全年度冠軍台中「一中街」1080萬人，顯見國旅熱潮。不過，有好的觀光表現，總是會有負評湧入，根據TPOC台灣議題研究中心最新公布數據，屏東縣的國旅負評是所有縣市中最多，遊客認為品質太低，還不如直接出國玩。

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TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫蒐集從今年1月1日至8月25日網路上對於國旅縣市的負評討論中，進行情緒分析，發現「屏東縣」是全台灣縣市當中，國旅負評以1446則，成為旅遊負面聲量最高的縣市，其第二名至第五名依序是「高雄市」、「台南市」、「台中市」、「新北市」。

▲墾丁南灣沙灘因為被當地業者強插陽傘佔位，引發批評聲浪，墾管處昨日偕同警政署保七總部第八大隊協同稽查清除，一天共清除180頂陽傘，還給沙灘乾淨樣貌。（圖／翻攝墾管處臉書）
▲屏東墾丁過去是國旅相當強勢的旅遊勝地，如今光景不再，整個屏東縣的國旅人潮逐年減少。（圖／翻攝墾管處臉書）
屏東縣國旅陷入苦戰！熱愛國旅旅客最受不了這點

根據TPOC台灣議題研究中心蒐集分析，屏東縣國旅的負面聲量最主要是來自「住房價格過高」，佔比討論聲量約26%；另外則是當地業者太過貪婪，物價不符合南部該有的價位，佔比討論聲量約20%；接著是有遊客認為「國旅這種CP值，還不如直接出國」佔比17%，其他包含屏東縣長周春米不管事，放任屏東旅遊優勢逝去、旅遊品質低落等等。

近幾年墾丁大街也是多次因為物價問題登上新聞版面，包括一份要價700元卻燒焦的東山鴨頭、100元卻僅能買到六片櫛瓜等，讓不少人對於去屏東觀光興致缺缺，也有許多店家開始陸續關閉，像是在地經營20年「冒煙的喬」美墨餐廳，也是不敵觀光人潮下滑因而關店。

▲墾丁大街已經營21年的「冒煙的喬」，一直是受到旅客喜愛的知名美墨餐廳，但店家卻於臉書宣布，9月2日將結束營業。（圖／取自冒煙的喬臉書）
▲墾丁大街已經營20年的「冒煙的喬」，一直是受到旅客喜愛的知名美墨餐廳，但在今年9月2日正式結束營業。（圖／取自冒煙的喬臉書）
屏東墾丁跌落神壇！觀光署數據就能看出「台灣人變心」

而TPOC台灣議題研究中心的分析也不是空穴來風，《NOWnews》記者也實際查詢觀光署人潮統計中，今年上半年許多縣市國旅表現優異，不過攤開屏東縣2024上半年與2023上半年進行比較，真的有許多景點人數都是下滑，像是熱門的「大鵬灣遊憩區」同期銳減26萬餘人、「車城福安宮」同期減少31萬人等，多個景點更是未達10萬人，連全台熱門景點前20名都擠不進。

值得注意的是，雖然分析中第二名負面聲量最多的「高雄市」負評也很多，但至少在人潮表現上非常出色，有人去才有更多討論度，最怕的其實就是「沒很多人去又沒人討論」，屏東縣目前就是陷入跌落神壇的困境。

▲說到屏東縣旅遊景點，肯定不少人都會聯想到墾丁，不過觀光人潮已經逐年下降，房產專家也分析原因。（圖/Google評論）
▲說到屏東縣旅遊景點，肯定不少人都會聯想到墾丁，不過現在觀光人潮已經逐年下降。（圖/Google評論）
屏東縣過去是民眾心中的旅遊勝地，也許受到疫情也有一定影響，但在各縣市疫情後時代發展觀光時，屏東縣仍然駐足不前，甚至淪落成國內旅遊「最顧人怨的縣市」，對許多人來說相當的可惜。未來屏東縣政府到底如何因應，吸引變心的台灣旅客回來，一定是一大課題，如果再這樣放任不肖業者自由營運、哄抬價格，恐怕屏東的旅遊會成為台灣人不願再踏上的旅遊禁地。

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