61歲錢小豪瘋傳罹癌暴瘦！露面認「瘦17公斤」　親吐健康狀況

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▲紅心字會秘書長李顯文（左起）、林岱縈、錢小豪出席紅十字會公益活動記者會。（圖／紅十字會提供）

▲林岱縈（右）談起成長過程，強忍住淚水，錢小豪（左）暖心上前安慰。（圖／紅十字會提供）

▲林岱縈分享自己過往的經驗，感謝錢小豪為她站台。（圖／紅十字會提供）

「零死角女神」林岱縈受邀擔任紅心字會「弱勢家庭營養餐費暨生活扶助」公益大使，記者會上，從影45年的港星錢小豪也特地來台，送上「愛心接力棒」給林岱縈，透過愛的接力賽方式，愛心資源不間斷，讓弱勢家庭擁有前進的力量。錢小豪已經61歲，先前頻傳暴瘦成骷髏頭，傳出罹患癌症，他受訪時也透露自己瘦了17公斤，曝光健康狀況。錢小豪近來暴瘦，身體狀況引發外界關注，對此，他也表示，之前最胖是80公斤，但如今只剩下63公斤左右，暴瘦原因竟是受到疫情影響，他坦言，之前只要到中國工作，都需要隔離21天，工作完回香港，也要隔離21天，隔離時住的飯店，食物都不好吃，又無法出去買喜歡吃的，久而久之他的胃口就越來越不好。錢小豪透露自己每年都會去做健康檢查，「一年大概2次，最近3個月前才剛檢查完，都很好，沒什麼問題。外傳我生病，我也不多做解釋，反正我現在很開心。」他坦言，之前頭上有2個黑斑，剃光頭去檢查後，現在黑斑已經消失了，至於眼睛的部分，因為他有青光眼，需要點眼藥水，「筋骨痠痛症狀，是之前拍戲的舊疾，現在只要下雨就會風溼痛。」他也自嘲有特異功能，能夠觀測天氣。林岱縈談起成長過程，強忍住淚水，提到小時候媽媽過世早，爸爸又忙著工作要賺錢養家，家庭也曾一度出現經濟危機，為了省錢，自己經常過著有一餐沒一餐的生活，幸好是身邊有位家中是開早餐店的同學發現這個情況，「她看我都沒早餐吃，所以都會多帶一份早餐來學校給我，在生活上也給予我許多的幫助，這位同學就是我最要好的閨蜜，真的很謝謝她。」林岱縈透露，「像我曾經因為幫助過一個照顧流浪貓的愛媽救一隻貓，他每次都會傳牠的近況給我，看到牠很好我自己內心也會很暖，有一天我的貓病了急需捐血，愛媽二話不說直接抱著貓去醫院看血型合不合，最後也順利捐血給我的貓，保住了一命，很感謝也很感動。」林岱縈也很感謝錢小豪特地來站台，開玩笑直呼，「剛剛我們在拍照的時候，我就跟他說，等他們老了換我幫助他們，比如說推他們出去曬太陽。」