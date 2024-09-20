死刑釋憲案有條件合憲　行政院喊尊重、強化犯罪被害人權益保障

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針對憲法法庭今（20）日）認定死刑有條件合憲一事，行政院發言人李慧芝表示，對於憲法法庭所為的判決，行政院予以尊重。憲法法庭今天做出113年憲判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。對此，李慧芝指出，本次憲法判決認為現行死刑制度應有嚴謹的正當程序，而基於人權保障與程序正義，有修正相關規定之必要，就此部分，行政院將督促法務部依判決意旨，儘速會商司法院，檢討修正刑法、刑事訴訟法、法院組織法及監獄行刑法等相關規定，以符合憲法保障人民生命權、正當法律程序、被告之訴訟上防禦權，以及罪責原則。李慧芝強調，政府維護社會治安的決心與作為不會鬆懈，並且也將強化犯罪被害人權益保障，以兼顧人權維護及社會正義。