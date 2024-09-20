死刑釋憲案「有條件合憲」　王婉諭：肯定大法官判決

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「最老死囚」王信福為首的37名死囚，以死刑違反《憲法》生存權、平等權與比例原則，向憲法法庭聲請釋憲，憲法法庭4月23日言詞辯論終結，今（20）日下午3時憲法法庭將宣判死刑合憲、唯一死刑違憲。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，肯定大法官的判決。憲法法庭今日做出113年憲判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。王婉諭表示，對於大法官判決予以尊重，也肯定大法官謹慎、詳細的判決，能夠讓台灣對生命權的保障具體向前推進一步。王婉諭說，一個不能需要仰賴死刑就可以安居樂業的社會、國家是非常值得期待，但是現階段國家非常有責任讓人民感到安，需要的不會是懲罰而已，更重要的是社會安全網的建置，希望接住家庭功能有問題的孩子、心理健康支持、社工系統強化、貧窮弱勢者的輔助等方方面面推進。王婉諭說，《精神衛生法》通過之後許多配套需要往前推進，到現在進度非常緩慢，尤其是這次死刑釋憲之後，國家都無法迴避。