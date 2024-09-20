河正宇、呂珍九主演《亡命機劫》上串流了！60乘客在空中「被炸」

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▲呂珍九揮別暖男形象，在《亡命機劫》飾演恐怖劫機歹徒。（圖／CATCHPLAY+）

▲河正宇在《亡命機劫》飾演英勇副機長。（圖／CATCHPLAY+）

改編自韓國真實劫機事件的動作新片《亡命機劫》，由《與神同行》影帝河正宇飾演英勇副機長，《德魯納酒店》呂珍九則突破形象演出劫機歹徒，這場在高空上演鬥智鬥勇又驚心動魄的生存之戰，早在6月21日在台同步韓國上映，現在下檔沒關係，觀眾可至串流平台CATCHPLAY+追起來。《亡命機劫》斥資3億台幣製作，故事改編自1971年1月發生的「大韓航空F-27劫機未遂事件」，講述1971年一架客機在韓國上空被劫持，機組人員與乘客在極端狀況下，展開殊死搏鬥的故事。片中，河正宇飾演膽識過人且足智多謀的副機長，與機長成東鎰和動機不詳的劫機犯呂珍九在高空中鬥智鬥勇，阻止客機飛入北韓領空。片中，暖男形象深植人心的呂珍九飾演挾持飛機的歹徒，利用炸彈炸開駕駛艙，就是為了要挾持飛機逃到北韓，然而隨著劇情展開，才發現這位炸彈客背後的沉痛故事。呂珍九坦言，一開始接到劇本時，很擔心自己是否能勝任，好在有前輩河正宇的引導，讓他成功突破自我，「這是我第一次演出情緒起伏這麼大的角色，在拍片的過程中我會跟河正宇請教，拍戲空檔他也很常找我出去吃飯聊天培養默契，讓我受益良多。未來作為演員，我想挑戰更多面向，無論是好人還是壞人，只要能有發揮的空間，我都想試看看」。《亡命機劫》從開場到結束幾乎零冷場，全機60名乘客集體在3萬英尺的空中二度面臨爆炸威脅，分秒必爭的緊張感令人如坐針氈。由於全片多數場景都發生在機艙內，全體演員幾乎得天天到片場報到，如此特別的拍戲過程也讓呂珍九直呼有趣，彷彿體驗上班族的生活，他說：「拍這部片有種打卡上下班的感覺，我從來沒有坐過辦公室，但大家早上到片場會互道早安，到自己指定的座位，然後拍完回家前還會跟彼此說明天見，這樣的拍攝方式我從來沒有體驗過，因此讓人感覺特別有趣又溫馨。」