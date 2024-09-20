郭書瑤開大絕！3塊布料「遮點上街」　粉絲狂放大：這個猛

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▲▼郭書瑤宣傳主演電影相當有誠意。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

34歲女星郭書瑤過去以「宅男女神」之姿出道，火辣性感扮相讓她在女神界的地位屹立不搖，她今（20）日在IG分享主演電影《流氓驅魔師》即將上映，穿著透膚洋裝，只靠3塊三角形的布料遮住重點部位，讓粉絲震驚不已，「這太猛！」郭書瑤主演的電影《流氓驅魔師》今上映，她也在IG宣傳電影，PO出一系列辣照，只見她身上的透膚洋裝，只有3塊不規則的三角形，遮住胸部和下半身重要部位，側邊臀部全裸，事業線也是一路開到肚臍，看起來就是一件非常容易走光的洋裝，不過郭書瑤的表情非常自在，才PO出不到半小時就有2.8萬人按讚，5千多則分享，還有230則留言，許多粉絲都大讚，「這個眼睛要看哪裡」、「忍不住一直放大欸」、「這個猛，太扯了」、「這還讓不讓人活！太辣了」。郭書瑤2009年以「殺很大」的火辣形象出道，發行專輯《Honey》、單曲《愛的抱抱》，後來逐漸把衣服穿回來，2013年主演電影《志氣》勇奪第50屆金馬獎最佳新演員獎，2017年又以影集《通靈少女》再次讓大家看到她的演技，只是近年她的爭議也不少，今年5月爆出積欠管理費事件，事後她也道歉，表示未來不會再犯。