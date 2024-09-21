2024全國古蹟日登場！台北8家古蹟免費參觀　特色、時間一次看

今年適逢台北建城140週年，文化部文化資產局訂2024年9月21日至9月22日將於國定古蹟、前空軍總司令部「台灣當代文化實驗場」舉行「2024全國古蹟日」活動，為歡慶古蹟日，有許多古蹟歷史景點將免費開放參觀，《NOWnews今日新聞》整理台北古蹟資訊，共有8家可於此期間免費參觀，特色、時間等相關資訊一次看。
🔴古蹟日由來與定義
每年九月第三個週末定為「全國古蹟日」，目的在於邀請社會大眾共同關注、保存文化資產及其價值。自從2001年開始，為了增進民眾對於台灣在地文化古蹟的認識，文化部參考「歐洲文化遺產日」（European Heritage Days, Journées européennes du patrimoine）的精神，串連各地方政府辦理各種圍繞著文化古蹟的活動。
今年適逢台北建城140年，今年古蹟日擴大行銷，串聯台北市超過70處文化館所，即日起至12月22日，推出導覽走讀、攝影工作坊、主題講座、傳統工藝體驗與攝影展等活動，更詳細資料可至活動官網（按此）查詢。台北更有多個古蹟歷史景點將可免費參觀。
📍中華郵政股份有限公司郵政博物館北門分館
台北郵局（郵政博物館台北北門分館）成立於西元1898年7月29日，原為木造平房，1913年因火災焚燬，委由日本知名建築師栗山俊一設計興建，並於1930年完工。
內部大廳挑高2層，有線腳裝飾的對柱連貫撐起，柱子與大廳天花板之古典雕刻部位呈現細緻優雅，該建物並於1992年8月14日獲定為市定三級古蹟。2006年經台北市政府文化局審查通過外牆整修案，於2014年底完成修復工程，以嶄新而雄偉的面貌展現國人眼前。
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地址：台北市忠孝西路一段114號2樓
優惠時間：9月21、22日09:00-17:00免費入館/二樓展廳
📍台北記憶倉庫(歷史建築)
「台北記憶倉庫」又名三井倉庫，是一座興建於日治時期的紅磚造建築。其空間作落在北門、台北車站旁，且鄰近淡水河、大稻埕碼頭，反映當時臺北興盛的貿易發展，見證商貿運輸從水路轉向陸運的歷程。以山林資源與物產貿易為主題，以流域與城市發展脈絡為故事，透過上中下游的空間演變述說土地上的人們如何使用、創造資源的歷程，同時創造多元觀點對話平臺。
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地址：台北市忠孝西路一段265 號
優惠日期與時間：9月21、22日 11:00-19:00免費入館
中文導覽：需提前網上（按此）預約
📍專賣局廳舍
專賣局(今改制為台灣菸酒股份有限公司)，由日治時期台灣總督府於1901年成立，今日專賣局之廳舍於1912年7月15日始建，1913年4月28日舉行上棟式，1915年完工，至1922年延伸專賣局廳舍之東翼興建新廳舍，作為專賣局酒課辦公室之用，於1923年竣工，成為當時臺北市的重要地標。
外觀有中央聳立的衛塔、圓形山牆、尖斜突出的屋簷，加上紅白相間的牆身和拱形窗，華麗壯觀，極富文藝復興式建築的特色。
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地址：台北市南昌路一段 4 號
優惠日期與時間：9月21日 09:30-17:00免費入館
📍二二八國家紀念館
位於台北市南海路、泉州街交會路口，為原「台灣教育會館」，建築物由總督府營繕課長井手薰主持設計，風格上與公會堂相近，採現代建築之折衷樣式，外表貼褐色面磚，女兒牆並有洗石子之幾何紋樣裝飾。
於2007年2月28日正式掛牌為「二二八國家紀念館」，2011年2月28日正式開館營運。此建築1993年被認定為台北市市定古蹟，館內有二二八事件常態展區、特展區、藝文空間及多功能展演廳等。
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地址：台北市南海路 54 號
優惠日期與時間：9月21、22日 10:00-17:00免費入館
📍台灣總督府交通局遞信部
台灣總督府交通局遞信部是台灣日治時代台灣總督府轄下之機關，設立於1924年前後。為當時台灣通信機關之總部，內設庶務、監督、工務、海事、電氣、貯金等單元，掌控全台通信業務，地位甚為重要。建築採取西洋古典形式，一樓為仿石之牆面，中央闢有大圓拱門入口，二樓外觀出現十二根高大的希臘複合式柱子，造型異常華麗。
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地址：台北市長沙街一段 2 號
優惠日期與時間：9月21日 09:30-16:30免費入館
📍中山堂
前稱「台北公會堂」，建於1936年，日治時期總督府營繕課長井手薰設計。其中正廳及光復廳成為台北市表演藝術的重鎮之一，之後中山堂內部空間整修，增設展覽室、臺北書院、藝文沙龍等空間，並全面開放參觀。
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地址：台北市延平南路98號
優惠日期與時間：9月21、22日 09:30-17:00免費入館
📍菊元百貨
菊元百貨由重田榮治創立，1932年12月3日於台北榮町開幕，為台灣第一家百貨公司。內部配有台灣首座供大眾使用的「流籠」（電梯），更是日本時代台灣最高民間建築物，當時有7層樓，與台南林百貨、高雄吉井百貨並稱日治時期台灣3大百貨，經民間多方奔走，終於在2017年由台北市文化局公告登錄為歷史建築，
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地址：台北市博愛路150號2樓
優惠日期與時間：9月21、22日 10:00-18:00免費入館
📍峰圃茶莊
百年傳家老茶行，堪稱是許多政要名人會買來做為賀禮之首選。峰圃茶莊於光復後（民國34年後）從太平町（大稻埕）江山樓食堂（今歸綏街）搬來重慶南路一段35號，建築歷經一次增建，主要為後半段增加四樓做為臥室使用。外觀為立面裝飾材料以磚及水泥為主，柱子尚有精美的石雕紋路，窗楣線與窗台線中間有以洗石子為主要材料的橫帶型水泥裝飾為特色。
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地址（歷史建築）：台北市重慶南路一段35號
優惠日期與時間：9月21、22日 09:00-19:00免費入館
📍國家攝影文化中心台北館
國家攝影文化中心臺北館設於原大阪商船株式會社台北支店，台北館於2021年4月19日開館。是位於台灣台北市忠孝西路一段及懷寧街口的古蹟，最初興建目的為大阪商船的分支辦公室，1936年8月1日開工，1937年10月31日竣工啟用，具有興亞式建築風格。目前已列為台北市市定古蹟。
2021年經活化再利用為「國家攝影文化中心臺北館」，除了以古樸的建築連結起世代間的歷史記憶，並以攝影及影像藝術，賦予古蹟以富含人文價值的新生命。
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地址：台北市忠孝西路一段70號1樓
優惠日期與時間：9月21、22日 10:00-18:00免費入館
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每年九月第三個週末定為「全國古蹟日」，目的在於邀請社會大眾共同關注、保存文化資產及其價值。自從2001年開始，為了增進民眾對於台灣在地文化古蹟的認識，文化部參考「歐洲文化遺產日」（European Heritage Days, Journées européennes du patrimoine）的精神，串連各地方政府辦理各種圍繞著文化古蹟的活動。
今年適逢台北建城140年，今年古蹟日擴大行銷，串聯台北市超過70處文化館所，即日起至12月22日，推出導覽走讀、攝影工作坊、主題講座、傳統工藝體驗與攝影展等活動，更詳細資料可至活動官網（按此）查詢。台北更有多個古蹟歷史景點將可免費參觀。
📍中華郵政股份有限公司郵政博物館北門分館
台北郵局（郵政博物館台北北門分館）成立於西元1898年7月29日，原為木造平房，1913年因火災焚燬，委由日本知名建築師栗山俊一設計興建，並於1930年完工。
內部大廳挑高2層，有線腳裝飾的對柱連貫撐起，柱子與大廳天花板之古典雕刻部位呈現細緻優雅，該建物並於1992年8月14日獲定為市定三級古蹟。2006年經台北市政府文化局審查通過外牆整修案，於2014年底完成修復工程，以嶄新而雄偉的面貌展現國人眼前。
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地址：台北市忠孝西路一段114號2樓
優惠時間：9月21、22日09:00-17:00免費入館/二樓展廳
📍台北記憶倉庫(歷史建築)
「台北記憶倉庫」又名三井倉庫，是一座興建於日治時期的紅磚造建築。其空間作落在北門、台北車站旁，且鄰近淡水河、大稻埕碼頭，反映當時臺北興盛的貿易發展，見證商貿運輸從水路轉向陸運的歷程。以山林資源與物產貿易為主題，以流域與城市發展脈絡為故事，透過上中下游的空間演變述說土地上的人們如何使用、創造資源的歷程，同時創造多元觀點對話平臺。
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地址：台北市忠孝西路一段265 號
優惠日期與時間：9月21、22日 11:00-19:00免費入館
中文導覽：需提前網上（按此）預約
📍專賣局廳舍
專賣局(今改制為台灣菸酒股份有限公司)，由日治時期台灣總督府於1901年成立，今日專賣局之廳舍於1912年7月15日始建，1913年4月28日舉行上棟式，1915年完工，至1922年延伸專賣局廳舍之東翼興建新廳舍，作為專賣局酒課辦公室之用，於1923年竣工，成為當時臺北市的重要地標。
外觀有中央聳立的衛塔、圓形山牆、尖斜突出的屋簷，加上紅白相間的牆身和拱形窗，華麗壯觀，極富文藝復興式建築的特色。
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地址：台北市南昌路一段 4 號
優惠日期與時間：9月21日 09:30-17:00免費入館
📍二二八國家紀念館
位於台北市南海路、泉州街交會路口，為原「台灣教育會館」，建築物由總督府營繕課長井手薰主持設計，風格上與公會堂相近，採現代建築之折衷樣式，外表貼褐色面磚，女兒牆並有洗石子之幾何紋樣裝飾。
於2007年2月28日正式掛牌為「二二八國家紀念館」，2011年2月28日正式開館營運。此建築1993年被認定為台北市市定古蹟，館內有二二八事件常態展區、特展區、藝文空間及多功能展演廳等。
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地址：台北市南海路 54 號
優惠日期與時間：9月21、22日 10:00-17:00免費入館
📍台灣總督府交通局遞信部
台灣總督府交通局遞信部是台灣日治時代台灣總督府轄下之機關，設立於1924年前後。為當時台灣通信機關之總部，內設庶務、監督、工務、海事、電氣、貯金等單元，掌控全台通信業務，地位甚為重要。建築採取西洋古典形式，一樓為仿石之牆面，中央闢有大圓拱門入口，二樓外觀出現十二根高大的希臘複合式柱子，造型異常華麗。
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地址：台北市長沙街一段 2 號
優惠日期與時間：9月21日 09:30-16:30免費入館
📍中山堂
前稱「台北公會堂」，建於1936年，日治時期總督府營繕課長井手薰設計。其中正廳及光復廳成為台北市表演藝術的重鎮之一，之後中山堂內部空間整修，增設展覽室、臺北書院、藝文沙龍等空間，並全面開放參觀。
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地址：台北市延平南路98號
優惠日期與時間：9月21、22日 09:30-17:00免費入館
📍菊元百貨
菊元百貨由重田榮治創立，1932年12月3日於台北榮町開幕，為台灣第一家百貨公司。內部配有台灣首座供大眾使用的「流籠」（電梯），更是日本時代台灣最高民間建築物，當時有7層樓，與台南林百貨、高雄吉井百貨並稱日治時期台灣3大百貨，經民間多方奔走，終於在2017年由台北市文化局公告登錄為歷史建築，
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地址：台北市博愛路150號2樓
優惠日期與時間：9月21、22日 10:00-18:00免費入館
📍峰圃茶莊
百年傳家老茶行，堪稱是許多政要名人會買來做為賀禮之首選。峰圃茶莊於光復後（民國34年後）從太平町（大稻埕）江山樓食堂（今歸綏街）搬來重慶南路一段35號，建築歷經一次增建，主要為後半段增加四樓做為臥室使用。外觀為立面裝飾材料以磚及水泥為主，柱子尚有精美的石雕紋路，窗楣線與窗台線中間有以洗石子為主要材料的橫帶型水泥裝飾為特色。
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地址（歷史建築）：台北市重慶南路一段35號
優惠日期與時間：9月21、22日 09:00-19:00免費入館
📍國家攝影文化中心台北館
國家攝影文化中心臺北館設於原大阪商船株式會社台北支店，台北館於2021年4月19日開館。是位於台灣台北市忠孝西路一段及懷寧街口的古蹟，最初興建目的為大阪商船的分支辦公室，1936年8月1日開工，1937年10月31日竣工啟用，具有興亞式建築風格。目前已列為台北市市定古蹟。
2021年經活化再利用為「國家攝影文化中心臺北館」，除了以古樸的建築連結起世代間的歷史記憶，並以攝影及影像藝術，賦予古蹟以富含人文價值的新生命。
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地址：台北市忠孝西路一段70號1樓
優惠日期與時間：9月21、22日 10:00-18:00免費入館