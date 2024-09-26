台中14期重劃區　建商百家爭鳴　「豐禾」擁大基地與豐富公設優勢

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▲14期也緊鄰11期崇德商圈，生活機能成熟。（圖／品牌提供）

▲「豐禾」位在榮德段、巨蛋蛋黃核心，擁有大基地、豐富公設優勢。（圖／品牌提供）

台中市開發面積最大的14期重劃區，因為集結漢神購物中心、台中大巨蛋，以及洲際棒球場等重大建設，吸引全台開發商湧進，呈現百家爭鳴的榮景，知名業者豐邑、華固、國泰、遠雄等，都紛紛在此購地，下半年也有豐邑、華固、豐穀、寶輝等指標新案蓄勢待發。14期重劃區到底為什麼這麼熱門？因為具有絕佳的地理位置，完善的內外道路系統，西側段還鄰近水湳經貿園區，像是榮德、敦和、仁平段都成熱門指標，14期也緊鄰11期崇德商圈，生活機能成熟，同時更是具備了高綠覆、低密度開發規劃，未來成長可期。知名建商豐邑機構，更鎖定14期積極展開佈局，陸續推出六大新案，總面積合計高達6700坪，其中包含已正式公開銷售的「豐穗」、「豐禾」，其中「豐禾」位在榮德段，地點位在巨蛋蛋黃核心，鄰近74號快速道路匝道與大水湳生活圈，還坐享單元八與中清路商圈機能，更是區域少見的兩千坪大基地，以及多達20項大公設的稀有標的，未來房價發展更是潛力十足。除了話題性十足的「豐禾」，今年第四季，豐邑還有即將推出的新案，也同樣位於精華的榮德段，勢必將帶來房市焦點新的話題。