白冰冰堅決反對廢除死刑　要大法官摸著良心：別人孩子死不完

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▲白冰冰語氣堅定，她連說3次「堅決反對（廢除死刑）」。（圖／白冰冰臉書）

憲法法庭今（20）日做出113年憲判字第8號判決，針對37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，判決為「有條件合憲」，也就是「死刑」合憲，但限縮適用範圍。對此，藝人白冰冰開直播，直接表達「堅決反對廢除死刑」看法，她更要大法官摸著良心：「別人的孩子死不完。」白冰冰以一個死刑犯的案子舉例，「有一個判死刑，但之後改為無期徒刑，罪行是殺害枕邊人，並且把枕邊人的雙胞胎放在洗衣機悶死，這很可惡，無期徒刑的意思是永遠關在裡面，那都是我們繳的稅金，要去養這些廢人，那不是廢人，那是禽獸，我的稅金要用來有意義的事。」白冰冰語氣堅定，她連說3次「堅決反對（廢除死刑）」，她也說，這些大法官等，如果要贊成廢死，把自己小孩拿兩個出來，用洗衣機出來悶死，「不要空口說白話，你們的薪水是我們繳的稅金，要來陷害我們生命，大多數無辜善良民眾，需要中華民國法律保障，結果都保證壞人、死刑犯，你們覺得他們值得同情，但這些無辜死亡不值得同情嗎，別人的孩子死不完。」她最後再次重申立場，中華民國法律是保障善良民眾生命財產安全，死刑是維護生命財產最後一道防線，連這道防線潰堤了，要法律做什麼，要回到弱肉強食世界嗎，「我堅決反對廢除死刑，不願意養那些死刑犯，稅金要有意義的事。中華民國不應該廢除死刑，支持廢除死刑的民意代表就罷免。」