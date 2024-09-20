新會期宴請綠委！「最強幹事長」賴清德拋3觀察：藍白越來越緊密

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▲賴清德宴請綠委，吳思瑤於會後轉述。（圖／記者陳佩君攝，2024.09.20）

立法院新會期今（20）日開議，兼任民進黨主席的總統賴清德晚間在福華大飯店宴請黨籍立委。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤會後受訪時轉述，賴清德在會中分享3項觀察，包含新會期挑戰大、藍白合越來越緊密及中國對台無孔不入；針對明年度中央政府總預算案被藍白退回程委會一事，賴清德也表達關切，強調一定要透過強大論述，向國人報告。賴清德晚間6時40分在行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨團總召柯建銘、吳思瑤、書記長蔡易餘陪同下步入福華大飯店，賴清德在會中近1小時後離去。吳思瑤會受轉述，身為「最強幹事長」的賴清德，對於立法院所有議事運作，都非常有經驗，也非常的關心，因此他當然會強化與立院黨團溝通，面對新會期的挑戰，他也分享其觀察，包含新會期絕對是挑戰大、責任大，要處理四大預算案、四項人事同意權以及許多福國利民的優先法案。吳思瑤轉述，賴清德接續說，他觀察到藍白的合作絕對是越來越緊密，在這樣態勢下，民進黨已有所預期，就要有所因應，藍白合是密不通風，那民進黨就要隨時嚴陣以待，全力以赴。第三，賴清德也觀察到，中國介入台灣內政上的作為，恐怕是越來越無孔不入。吳思瑤提到，「我們身為為民意說話的51戰隊，絕對要戰戰兢兢」，以上會期的經驗、觀察，議事運作從不可預測進入可預算，既然可預測，那就應當可以有所因應，「關關難過，關關過」。吳思瑤提到，賴清德期勉大家，只要是站在社會民意的一方，是為公理、正義來講話，民進黨絕對能夠持續獲得國人的肯定、支持。至於明年度中央政府總預算案遭藍白退回程委會一事，吳思瑤提到，賴清德相當關心新會期的國家政府總預算案，但他也強調，民進黨要透過強大論述能力，把道理說清楚、講明白，把每一份國家預算之所需及合理性，透過論述與國人報告，賴也強調只要是國家、人民第一，相信把道理說清楚，那社會都會理解，也會讓在野黨一些非理性的杯葛的動作，受到嚴厲的民意批判。吳思瑤提到，賴清德特別表示，他非常期待朝野擴大合作，在內政上各黨都可以競爭，但對國防、外交等對外的事物，就一定要團結合作，所以他期待台灣的政黨政治生態，應是既競爭又合作。此外，吳思瑤補充，卓榮泰也跟黨團打氣，並表示上次大家聚在這裡時他才剛上任，對於立院生態無從預期，但經過一個會期磨練跟磨合，對新挑戰都有底氣可以預測跟因應，透過未雨綢繆跟團隊分工來應對，「沒在怕的」。