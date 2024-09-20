憲法法庭宣判死刑有條件合憲　民眾黨：提高死刑門檻擴大社會衝突

我是廣告 請繼續往下閱讀

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，向憲法法庭聲請釋憲。憲法法庭今（20）日下午做出判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。對此，民眾黨表示，今日司法機關的判決解釋實質提高死刑門檻，不但無法無助提升社會共識，反而擴大衝突。民眾黨指出，死刑存廢牽涉高度對立之價值衝突，需透過社會充分對話溝通。今日司法機關的判決解釋實質提高死刑門檻，在形成國家刑事司法政策的過程中，仍必須面對民意檢視，否則不但無法無助提升社會共識，反而擴大衝突。民眾黨表示，鑒於過往司法改革成果不彰，當前台灣民間對司法的信任度尚待提升，人民難以接受重大刑事案件罪犯在監獄經過矯正、教化後即可弭除再犯之疑慮。追求人權保障的同時，司法之公正性、正義價值之實現、法制矯正與教化功能亦不該偏廢。民眾黨團將要求刑事司法體系針對本次憲法判決結果，研擬配套措施，以回應民意的期待。