永信盃排球賽／熱帶性低氣壓逼近恐降大雨！大會緊急啟動雨備方案

第51屆永信杯排球賽今(21)日起正式開打，原本在永信運動公園進行賽事傳統，在本屆將有所更動。由於受到熱帶性低氣壓接近影響，中央氣象署預估週末全臺各地都有大小不等的雨勢，為免天候影響到即將開打的賽事，大會宣布，今年第51屆永信杯排球賽將啟動「雨天備案」，除了開幕典禮仍舊照常於永信運公園舉行之外，所有的賽事將分散至附近的學校球場來進行，請所有參加的球隊要特別注意。
今年的備用場地，分別是臺中市大安國小(臺中市大安區中庄里3鄰中山南路296號)、苗栗縣縣立苑裡高中(苗栗縣苑裡鎮新興路19號)、縣立苑裡高中國中部(苗栗縣苑裡鎮客庄里1鄰2號)以及苑裡國小(苗栗縣苑裡鎮中山路307號)四個場地。大會已經緊急調整，將所有組別的賽事改至四個備用場地進行，希望不論是學生或是社會人士，都能在更安全的場地中來進行賽事。
永信杯在過去50屆中曾有兩度啟用雨天備案，但都是比賽過程中，碰上大雨，才緊急啟動備援方式來安排比賽。雖然今日大甲地區仍然是豔陽高照，也有不少球隊提早上山來熱身，順便熟悉場地。但主辦單考量到如果開幕典禮結束後，雨勢才變大，所有參賽球隊、裁判、工作人員要臨時奔波便成為一大難題，於是提早決定，今年的永信杯排球賽將採用「雨天備案」，以因應可能的天氣變化。
總幹事蔡穎吉表示，參與這麼多屆的永信杯排球賽，過去曾有臨時啟動備案，或是因應天氣變化而縮短賽程、改變賽制的先例。但若是像今年從賽事開打前就宣布啟動備案，印象中這還是第一次。至於如果天氣恢復穩定，會改回永信運動公園來比賽嗎?大會也表示，既然已經調整賽程至備用場地了，整個賽會的工作人員、器材等編制都已經過調整，就不會再改回永信運動公園了，各組在賽事完成後將在現場進行頒獎，減少大家舟車勞頓。
21日的開幕典禮如期於上午九點於永信運動公園來進行，不過隨後開始的各組賽事，就移至各備用場地，自上午十點起正式開打。詳細賽程異動，請參考附件，或上永信杯官網、FB、排協官網及臺中市政府運動局官網查詢。
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永信杯在過去50屆中曾有兩度啟用雨天備案，但都是比賽過程中，碰上大雨，才緊急啟動備援方式來安排比賽。雖然今日大甲地區仍然是豔陽高照，也有不少球隊提早上山來熱身，順便熟悉場地。但主辦單考量到如果開幕典禮結束後，雨勢才變大，所有參賽球隊、裁判、工作人員要臨時奔波便成為一大難題，於是提早決定，今年的永信杯排球賽將採用「雨天備案」，以因應可能的天氣變化。
總幹事蔡穎吉表示，參與這麼多屆的永信杯排球賽，過去曾有臨時啟動備案，或是因應天氣變化而縮短賽程、改變賽制的先例。但若是像今年從賽事開打前就宣布啟動備案，印象中這還是第一次。至於如果天氣恢復穩定，會改回永信運動公園來比賽嗎?大會也表示，既然已經調整賽程至備用場地了，整個賽會的工作人員、器材等編制都已經過調整，就不會再改回永信運動公園了，各組在賽事完成後將在現場進行頒獎，減少大家舟車勞頓。
21日的開幕典禮如期於上午九點於永信運動公園來進行，不過隨後開始的各組賽事，就移至各備用場地，自上午十點起正式開打。詳細賽程異動，請參考附件，或上永信杯官網、FB、排協官網及臺中市政府運動局官網查詢。