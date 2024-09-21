年輕人4原因不再忍受慣老闆　38%遇不愉快在1個月內閃辭

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面試心得分享平台《面試趣》調查，在18至24歲的新世代員工中，有38%的人遇到不合理、不愉快的事，會在1個月內辭職，其中有8%1天內走人，且「閃辭」比例有逐漸增加的趨勢，《面試趣》訪談平台使用者，整理出勞權意識抬頭、重視心理健康、追求工作意義、入職前後落差等4大原因。調查提到，首先萬物齊漲，難以買房、買車，年輕人比起打拼，更注重「工作與生活的平衡」，而且收入管道增加，對傳統工作依賴降低、要求上升。新世代也更熟悉勞基法，會利用政府公開資訊查詢權益，發現公司違法，就馬上為下一步做打算。第二，新世代不想浪費時間，「第一份工作要做滿一年」的觀念不再，認為「不快樂馬上離職」才是王道，許多「新世代員工管理」的課程，都強調跟員工溝通、建立心理關懷措施，創造友善職場環境。就連日本也打破「顧客至上」迷思，多家企業推動措施防「奧客」，保護員工身心健康。第三，新世代為證明自己不是草莓族，反而渴望大展身手、把事情做到最好，就怕老闆不給機會。現在職訓資源、線上課程多，學習成本低，提升競爭力就不怕沒工作，工作不理想，更容易閃辭去進修。第四，面試說得天花亂墜，入職發現落差，這種情形最容易使新世代離職，例如新鮮人最嚮往的行銷產業，入職前後感受往往差很大，流動率最高。面試趣表示，新世代不只會閃辭，還會上網分享工作不悅。雇主及時調整即可留才，勞工也能據此篩選好公司，建議求職者，離職是最後的手段，遇到不愉快，不妨勇敢與主管溝通，或許能創造雙贏。