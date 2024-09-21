北極熊罕見現蹤冰島！疑「乘浮冰抵達」　被認威脅居民安全遭射殺

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冰島西部的西峽灣地區（Westfjords），當地警方19日接獲通報，在一棟別墅附近，罕見有北極熊現蹤，因該國環境局拒絕重新安置，加上考量當地民眾安全，最終只得將其射殺。綜合《美聯社》等外媒報導，事發在西峽灣地區一處偏遠村莊，1名老太太發現，有隻北極熊非常靠近她所在的別墅，還在她家的垃圾堆中翻找。由於屋裡只有老太太1個人，所以她只能先把自己鎖在樓上，然後聯繫住在首都雷克雅維克（Reykjavik）的女兒尋求協助。西峽灣警察局長詹森（Helgi Jensson）強調，射殺北極熊並非他們樂意做的事，但考量到熊隻太接近人類生活地，加上諮詢過國家環境機構，對方拒絕將北極熊重新安置，為了居民安全，只得出此下策。冰島自然歷史研究所的專家斯韋因斯多蒂爾（Anna Sveinsdóttir）表示，北極熊並非冰島原生物種，但偶爾會從格陵蘭島（Greenland）乘浮冰漂流後登陸，過去幾週在冰島的北海岸，也發現一些從陸地冰川或冰棚脫離的冰山。報導提到，將北極熊送回格陵蘭島的成本高昂，而且北極熊襲擊人類的情況雖屬罕見，但因全球暖化導致海冰消失，影響北極熊捕食，與人類衝突的機率也變多。