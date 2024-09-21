死刑名存實亡？蔣萬安籲「要符合民意」：八成民意反對廢死

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社會矚目的死刑釋憲案，憲法法庭昨日做出113年憲判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。對此，台北市長蔣萬安今（21）日表示，台灣8成民意反對廢死，民意必須要被正視。蔣萬安今日前往基隆參加「基隆親子照護平台曁室內兒童樂園成果展」，以行動支持基隆市長謝國樑，反對「罷梁」。聯訪時被問到死刑釋憲結果出爐，憲法法庭認定死刑有條件合憲，蔣萬安回應表示，這次釋憲的結果對於死刑存廢的爭議並無法劃下休止符，釋憲當中有提到犯罪情節需最嚴重，但是他看到這足夠明確嗎？另外各級法院合議庭要一致決，在實務運作上面是否可行，這些都需要有更多的討論與對話。蔣萬安進一步說，他看到有前幾天民調台灣8成民眾是反對廢死，這些民意需要被正視。謝國樑說，廢死的過程需要符合民意，得到民眾的支持，民眾對於廢死是相當的反感，憲法法庭做出的決議是否符合民眾期待，是大家現在多所關心的議題，他呼籲憲法法庭不管做出什麼要的決定，都不能離台灣的民情、民眾的認知太過遙遠，要不然會變成跟事實有很大的落差，不是民眾所樂見。