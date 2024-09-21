藍綠過招2758號決議　黃智賢：只有台獨、華獨之分

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繼澳洲、荷蘭國會日前相繼通過「聯大2758號決議文」不涉及台灣地位，民進黨也主張2758不涉及台灣。對此國民黨團同樣發出聲明指出，中華民國政府自始即表達反對2758號決議，「呼籲聯大儘速接納中華民國重返並完整參與」。名嘴黃智賢則表示，國民黨是不同名字的台獨，台灣三個黨「只有台獨、華獨跟墨綠之分」。中國濫用聯合國第2758號決議限縮台灣國際空間，讓國際友人相繼為台灣發聲，民進黨主張2758不涉及台灣，而國民黨團也在昨日發出聲明，稱中華民國政府自始即表達反對2758號決議，呼籲聯大儘速接納中華民國重返並完整參與。「國民黨是不同名字的台獨」黃智賢表示，立法院開議，藍綠都對2758號決議文表態，民進黨提案不承認2858號決議文包含台灣，國民黨也提案反對2758號決議文。而美國說聯合國2758號決議文，裡面沒提到台灣，所以台灣地位未定論，「這就是台獨的神主牌」。黃智賢說，這當然是胡扯，沒提到台灣，只有一個原因，就是因為當時，全世界都承認台灣屬於中國，大家吵的，只是誰才能代表中國而已。美國現在對中國，只剩下不擇手段的各種打擊，不能講道理，也講不出道理，而台灣是美國最好的武器，自願人財兩送，免費供美國蹂躪。黃智賢表示，所以美國現在對台灣下了指令，要台灣配合美國玩2758號決議文，她早就告訴大家，藍綠都受美國指揮，都會唱反2758的戲。果然民進黨配合美國唱的台獨之歌，一是不承認2758決議文，二是要加入聯合國，這戲碼大家都熟悉。黃智賢指出，但自己也早說，國民黨也會乖乖聽美國的話，只是會跟民進黨稍做區隔，一是是自始反對2758號決議文，二是以中華民國之名重返聯合國，國民黨加個戲還假惺惺，譴責民進黨意識型態，而說到底，藍白綠的意識形態，已經沒甚麼大不同。最後黃智賢表示，台灣三個黨只有台獨、華獨跟墨綠之分，都反對統一、親美友日，或者說舔美跪日，只是對大陸，有的用騙的、有的用罵的，三個黨互鬥凶狠，彼此爭奪的只是利益。