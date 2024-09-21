大巨蛋國慶晚會江蕙復出開唱！蔣萬安：加強網路查緝防黃牛炒作

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「113年國慶晚會」即將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，由於今年國慶晚會邀請天后江蕙復出開唱，各界關注如何索票。台北市政府昨日揭曉主題及表演卡司，並公布索票方式，將於9月30日中午12時開放索票，每人限索票2張。為了防止黃牛炒作，台北市長蔣萬安今（21）日表示，將加強網路查緝，發現有違法情事一定依法辦理。蔣萬安今日前往基隆參加「基隆親子照護平台曁室內兒童樂園成果展」，以行動支持基隆市長謝國樑，反對民間團體「罷梁」。針對國慶晚會索票，蔣萬安受訪時表示，10月5日北市舉辦國慶晚會選在大巨蛋，今年會開放5000個席位讓民眾開放索票，進場一同慶祝中華民國國慶。蔣萬安說，9月30日中午12點開始可以透過UDN的售票系統索票，因為UDN售票網系統的會員就是相當於實名制，透過這樣方式避免黃牛的狀況，也會請警察局加強網路巡邏，發現有違法情事一定依法辦理。蔣萬安表示，國慶晚會是睽違多年之後到台北舉辦，上一次北市辦國慶晚會是2016年在小巨蛋，從小巨蛋到大巨蛋標誌著台北市不斷進步的里程碑，也是台北邁向下一個巔峰很重要的一步，非常能夠歡迎海內外僑胞走進大巨蛋歡度國慶。