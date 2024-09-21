鄭宗哲升至3A後個人狀況不俗！今敲首支長打　上壘率累計高達5成

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MLB美國職棒匹茲堡海盜台灣好手鄭宗哲，在本月18日被球隊從2A升至3A，距離大聯盟舞台僅剩下一步之遙。而鄭宗哲來到3A層級後，表現則可說是可圈可點，2A賽季已在日前正式結束，而台灣好手鄭宗哲在收到球隊通知後，也前往還有約1周賽程的3A會合。現年23歲的鄭宗哲，從2021年開始在小聯盟出賽，從新人聯盟一路努力往上爬，去年季中也成功站上2A。總計本季鄭宗哲在2A出賽127場，而鄭宗哲來到3A之後，今日則是隨海盜3A出戰雙城3A，此戰他仍舊擔綱先發，打第9棒，鎮守游擊大關，首打席鄭宗哲短打形成滾地球出局，第二打席敲出滾地球，讓對手策動封殺，但也藉機上到一壘。，第四打席則吞下三振。總計鄭宗哲本場比賽4個打數，敲出1支安打，並幫助球隊跑回1分，吞1次三振。總計鄭宗哲目前在3A共累積出賽4場，