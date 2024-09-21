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鄭宗哲升至3A後個人狀況不俗！今敲首支長打　上壘率累計高達5成

記者陳品翔/綜合報導

▲效力於匹茲堡海盜小聯盟的台灣好手鄭宗哲，來到3A後適應狀況不錯，今日比賽也敲出首支長打。（圖／NOWnews資料照）
▲效力於匹茲堡海盜小聯盟的台灣好手鄭宗哲，來到3A後適應狀況不錯，今日比賽也敲出首支長打。（圖／NOWnews資料照）
MLB美國職棒匹茲堡海盜台灣好手鄭宗哲，在本月18日被球隊從2A升至3A，距離大聯盟舞台僅剩下一步之遙。而鄭宗哲來到3A層級後，表現則可說是可圈可點，目前個人連續3場比賽有安打演出，且上壘率高達5成，今日他還敲出來到3A後的首支長打，海盜3A終場則以8：6擊敗雙城3A。

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鄭宗哲潛力備受期待　日前被海盜升至3A磨練

2A賽季已在日前正式結束，而台灣好手鄭宗哲在收到球隊通知後，也前往還有約1周賽程的3A會合。而鄭宗哲的潛力也令人期待，他在今年海盜農場所有的新秀當中，「棒球美國」將他排名在第12名、大聯盟官方排名則為第18名。

現年23歲的鄭宗哲，從2021年開始在小聯盟出賽，從新人聯盟一路努力往上爬，去年季中也成功站上2A。總計本季鄭宗哲在2A出賽127場，422打數敲出92支安打，包含11發全壘打、54分打點，並跑出16次盜壘成功，選到61個保送，打擊率為0.218。

而鄭宗哲來到3A之後，今日則是隨海盜3A出戰雙城3A，此戰他仍舊擔綱先發，打第9棒，鎮守游擊大關，首打席鄭宗哲短打形成滾地球出局，第二打席敲出滾地球，讓對手策動封殺，但也藉機上到一壘。第三打席他則擊出左外野二壘安打，並靠著後續隊友的安打和滾地球護送，回到本壘得分，第四打席則吞下三振。

來到3A後適應不錯　鄭宗哲今敲首支長打

總計鄭宗哲本場比賽4個打數，敲出1支安打，並幫助球隊跑回1分，吞1次三振。總計鄭宗哲目前在3A共累積出賽4場，合計9個打數敲出3安，打擊率0.333，整體攻擊指數OPS為0.944，上壘率則高達0.500。

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