評2026選情　邱毅斷言「這直轄市」：國民黨完全不可能

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有媒體日前公布2026高雄市長最新民調，國民黨立委柯志恩通殺民進黨眾選將，對此前立委邱毅今（21）日表示，認為在綠油油的高雄、台南，國民黨在台南還有一點可能，高雄則是完全不可能，稱賴清德對高雄市長口袋名單就是潘孟安，檯面上的五虎將都是過場，加上賴親自南下為潘孟安母喪擔任點主官，兩人兄弟情再清楚不過，斷言「國民黨想拿下高雄是完全沒有可能！」邱毅稱表示，國民黨在綠油油的高雄或台南可能扳回兩城或一城嗎？他的答案是台南有一點可能，高雄則是完全不可能。首先台南部分，黃偉哲當台南市長6年多，政績沒有，卻把台南弄成「黑道的故鄉、弊案的集中地」，不過台南是賴清德本命區，只有嫡系林俊憲可以選。邱毅認為，陳亭妃若要強出頭，和前議長郭信良恐怕都要走上鄭文燦的老路，所以最後的結果，可能出現郭信良與陳亭妃暗助謝龍介，而賴清德力挺林俊憲，這是國民黨拿下台南市的唯一可能。至於高雄，邱毅表示很多人在討論民調，稱柯志恩力壓民進黨枱面上五虎將，自己先不談民調真假，其實這就是台北看高雄的外行話，說明賴清德對高雄市長人選早有定論，口袋名單就是潘孟安，檯面上五虎將都是過場而已，看賴清德親自南下為潘孟安母喪擔任點主官的態勢，兩人兄弟情再清楚不過，斷言「國民黨想拿下高雄是完全沒有可能！」