確定了！唐吉軻德第6店插旗「桃園統領百貨」　開幕時間搶先公開

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日本知名雜貨商店「唐吉軻德」（DON DON DONKI）確定插旗桃園！目前唐吉軻德在台灣已有5間分店，，統領廣場也轉發並證實該訊息，大批桃園在地居民開心直呼「不用再跑台北了」。「唐吉軻德」（DON DON DONKI）目前在台灣共有5間分店，分別在台北、台中、高雄，而日前才剛傳出第6店將落腳桃園，統領廣場也在粉專轉發「桃園號 Taoyuan How」相關貼文證實消息，店鋪預計將於12月初開幕，除了有日本美妝、雜貨，以及生鮮零食外，還預告會加入桃園限定主題的新創元素。消息一出後，不少網友表示「統領真的很棒！幫忙帶領火車站的商圈」、「天啊逛爆」、「不用再跑台北了」；但也有民眾憂心動線不佳「B1坪數很小我已經能預想到動線一定很差很難逛」、「真的假的...統領b1很小耶」。官方僅公告12月初開幕，不過《NOWnews》記者實際詢問「唐吉軻德」（DON DON DONKI）官方窗口近一步開幕資訊，截稿前尚未獲得回覆。