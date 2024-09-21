石知田和炎亞綸量子糾纏上演「男男吻」！曝拍戲內幕：我主動的

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▲《Q18量子預言》劉修甫（左起）、石知田、炎亞綸3人都是首次合作。（圖／金禾創意提供）

▲《Q18量子預言》炎亞綸（左）、石知田分飾量子AI黑子與白子，在世新大學智能攝製基地拍攝。（圖／金禾創意提供）

炎亞綸、石知田在三立都會台人性科幻影集《Q18量子預言》飾演貫穿全劇的量子AI黑子與白子，是劇中科學家博士為幫助其漸凍症兒子小匡（劉修甫 飾）體驗世界所打造，石知田坦言起初其實有點「怕」炎亞綸，後來拍完劇中名場面「量子糾纏」的親吻當機戲，是兩人友情升級的重要契機點。石知田是首度和炎亞綸合作，起初其實有點「怕」炎亞綸，他解釋道：「因為一開始不熟，感覺他散發出一種銳利感很強大的能量，所以花了一段時間去感受。」自己先跟導演提出希望改成白子去親黑子，「因為白子比較想要體驗人類的感情，在這場戲做出主動的選擇是有趣的，當下亞綸也覺得不錯，我覺得那是一個很重要的契機點，讓我們對彼此都更有信任感了。」炎亞綸則是相當讚賞石知田，「他是一個很認真、很喜歡問問題的人，相處過程中可以感受到他對表演非常有熱忱，對這部戲的題材也很有興趣，我們漸漸變成很可以聊天的好朋友。」劉修甫也有感對手們的好默契，「他們（炎亞綸、石知田）在現場總是能一搭一唱，讓拍攝氣氛變得很活絡，印象深刻有一場在房間的戲，他們一個坐在高處、一個坐在櫃子上，當時黑子自己指定要坐哪裡，他很會為角色發聲，當下從旁人的角度來看小匡，會覺得他很幸福有他們的陪伴。」炎亞綸與石知田私底下很喜歡開年齡最小的劉修甫玩笑，石知田說：「修甫是一個心思細膩的弟弟，但有時候會語出驚人，很可愛，尤其跟他在劇中腦機室對戲時，很常故意逗他說『躺著、坐著就可以賺』。」劉修甫聽完忍不住大笑抗議：「一整天坐著賺其實很痛！」周美玲導演特別提到選擇劉修甫來詮釋漸凍症少年，背後原因竟是因為「他不像地球人」，周美玲認真表示：「當時會注意到他，是他有一種格格不入感，很吸引我，他的仙氣氣質能駕馭小匡這個角色。三位演員也都把『非人』的角色詮釋得很好。」《Q18量子預言》為了呈現對未來世界的想像，後期製作使用超過1200顆特效鏡頭，拍攝時得靠演員發揮豐富的想像力，炎亞綸表示：「我覺得沒有太困難，對我來說，想像就是一件很有趣的事情，所以還滿enjoy的。」石知田印象深刻的一幕，「有一場戲我要在虛擬棚演出從懸崖掉下來，花了滿久時間一直模擬不好，當時亞綸就提醒我，把它想像成『下腰』就好了，手不用一直擺動，在他指導後我馬上就通過了，亞綸能很快想到一個變通的方法以及在想像裡多加一層自己的動作，果然是拍過《終極》系列的特效專家。」經驗老道的炎亞綸卻是對「吊鋼絲」難以忘懷，他笑稱：「這部戲是我第一次拍到因為綁鋼絲的繩索讓肚子瘀青一整圈，可能也是因為我當時太胖了。」劉修甫直呼拍綠key鏡頭真的很挑戰，「我覺得要有很多的想像力，這跟實際面對面的表演還是非常的不一樣，不過劇組工作人員會陪我們一起對戲，就比較不會這麼尷尬。」《Q18量子預言》下週即將播出大結局，昨（20）日於三立文創劇場舉行最終回特映會，導演周美玲率炎亞綸、石知田、劉修甫現身，陪大家搶先看最後兩集，吸引逾200位觀眾報名參加，還有日本粉絲不遠千里而來，映後演員們面對各種燒腦提問及近距離互動皆來者不拒。三位演員難得合體，一見面就開啟「鬥嘴模式」互相吐槽，場面歡樂。同日下午也回到拍攝場景之一的世新大學智能攝製基地與學子們分享拍攝虛擬場景的幕後祕辛。