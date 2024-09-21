永信杯排球賽／十年來首次遇到大雨攪局！開幕照常舉行、雨備啟動

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第51屆永信杯排球賽今（21）日上午在臺中市大甲鐵砧山上的永信運動公園正式開幕，鄰近臺灣的熱帶性低氣壓帶來大雨，從前夜起臺中地區就雷雨交加，即便到了清晨，雨勢也沒有停過。不過隨著時序接近，還是有不少球隊在教練、師長的帶領下，陸續來到位於鐵砧山上的永信運動公園，參加開幕典禮。儀式中，特別請到豐原高商的蔡宗叡擔任運動員宣誓代表，他今年入選U18國手，同時也是尋求締造九連霸紀錄的豐原高商球員，他在大雨中一字一句將誓詞完整宣讀，下足了苦心，也順利完成任務。大會副會長李其澧致詞時歡迎來自全國各地的球隊，不畏風雨，依然來到鐵砧山參與這一年一度的盛會，也期許今年第51屆的賽事，順利成功，接著繼續邁向第60年、第70年、甚至是下一個50年。臺中市副市長鄭照新也代表市長出席，除了以主人的身份歡迎全國熱愛排球的朋友來臺中相聚外，也表示，