洪健益點名涉京華城案！蔡壁如嗆提告：是數學不好還是智商有問題

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京華城弊案風波持續延燒，除了民眾黨主席柯文哲被羈押禁見，台北市議員洪健益點名時任市政顧問蔡壁如是「隱藏版人物」，還公布時任兵役局長朱亞虎寫給蔡壁如的手寫信、公開蔡壁如寫給時任都發局長林洲民的手諭便簽。對此，蔡壁如今（21）日表示，已委託律師提告洪健益，更大嗆，「時空上面都搞不清楚，不曉得是數學不好，還是智商有問題？」時代力量舉辦的第三勢力興衰起落研討會，蔡壁如今日獲邀出席，並於會前受訪，針對何時將提告洪健益？她表示，已經委託律師全權處理，所以這兩天都沒說話，蔡壁如也呼籲側翼、名嘴，柯文哲的案子已經進入司法偵辦，大家就應該靜待司法處理，「我去告他，就不談論洪健益的議題，大家到司法上面見！」針對洪健益公開寫給林洲民的手諭便簽，質疑涉入京華城案？蔡壁如則反嗆，他（洪健益）時空上面都沒有搞清楚，「不曉得是數學不好，還是智商有問題？」不評論他。