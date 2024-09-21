小楊哥讓徒弟陪睡！三隻羊高層爆沫沫是「被賣的」　關鍵錄音曝光

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▲七老板（左）、卓仕琳（右）被三隻羊的高層爆出曾陪睡。（圖／翻攝自微博）

▲七老板、卓仕琳緊急發聲，皆表示自己絕對沒有陪睡。（圖／翻攝自微博）

中國知名帶貨直播主「小楊哥」近期風波不斷，不僅被對手爆料已婚還劈腿旗下女主播「沫沫」，讓對方懷孕外還將女方送進監獄，後續更被踢爆「假月餅」事件，但一波未平一波又起，昨（20）日開始，微博上瘋傳一段錄音檔，內容是小楊哥的「三隻羊」公司董事盧文慶，提到設局沫沫以外，還自爆曾找旗下當紅女主播七老板、卓仕琳陪睡，引起外界譁然，對此被點名的七老板也緊急在社群上回應。從錄音檔的內容中，聲音來源疑似就是盧文慶的聲音，他當時疑似喝酒醉，指出沫沫就是「被賣的」，還痛批她勾引已婚男人：「她不進去誰進去？」接著更囂張表示：「我想捧誰就捧誰，我想讓誰火，誰就能火。」後續更點名旗下當紅主播七老板和卓仕琳，其中七老板還是小楊哥的徒弟，音檔中盧文慶自爆曾讓她們陪睡，震驚直播圈。對此，七老板事後緊急發聲，要網友別再轉傳，更表示已經報警，堅稱錄音是AI合成，內容根本不是盧文慶的聲音，自己也沒有陪睡，卓仕琳則情緒激動，同樣聲稱錄音檔是假的，並以退出直播圈做擔保，指出自己沒有陪睡，而大楊哥的老婆也在社群上代表三隻羊公司發聲，也否認該音檔是盧文慶的聲音。小楊哥近期爭議不斷，先前才被對手「辛巴」爆料，在已婚的狀態下和旗下女主播沫沫有染，更和女方發生關係導致她懷孕，小楊哥更為了挽回老婆的心，而一同設局，將沫沫以「勒索錢財」的罪名送進監獄，事後更有知情人士指出，不只沫沫被關，還有其他2名女主播受害。隨後又爆出「假月餅事件」，起因為小楊哥在直播間販售「香港美誠月餅」，聲稱是香港製造，但後續卻被網友踢爆產地來自廣州和佛山，風波未停。