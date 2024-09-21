台男赴中失聯！曾用IG閱後即焚報平安　親姊截圖竟被回：會害到我

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台灣一名22歲郭姓男子上月（8）底赴中旅遊後失聯至今，家屬在網路上焦急求救希望網友協助尋人。郭姓男子今年剛從高雄樹德科技大學畢業，畢業後就到一間連鎖禮車出租公司上班，為了赴中旅遊請假一個禮拜，不過自8月27日到達上海後至今音訊全無。郭男姊姊透露，郭男27日當晚曾透過IG用「閱後即焚」模式傳訊報平安，郭姊截圖後，郭男卻說「這樣不好，會害到我」，之後郭姊再傳訊就未讀未回。海基會表示，已針對此案去函海協會，未獲進一步消息。但根據過往經驗，郭男若是被公安留置，台灣也會快速得到消息。以現況來看，很可能失聯狀況也沒有被公安掌握。據了解，來自高雄的郭男以旅遊申請入境中國，8月27日前往上海，計畫入境上海後再轉機到合肥。郭男畢業後已有工作，向公司請假一週，但並未對公司說明赴中的原因。如今早已超過請假時間，郭男卻仍然音訊全無。郭男姊姊透露，弟弟與兩個朋友同行，但家人都不知道這兩位友人的身分。郭姊表示，弟弟上月初突然在打聽怎麼辦台胞證，讓家人感到詫異。8月27日當晚有收到弟弟透過IG用「閱後即焚」模式傳訊報平安，當下就感覺十分不對勁，截圖後弟弟又傳訊來表示「這樣不好，會害到我」，之後再傳訊就未讀未回。郭姊表示，弟弟之前從未使用過「閱後即焚」模式聯繫，實在很難不懷疑事有蹊蹺，如今也完全不知道弟弟人在哪，更坦言已做好「最壞打算」。郭男赴中前曾加入一個「工作群」，外界懷疑郭男可能是被騙去做詐騙，郭姊則說會有這樣的猜想也是難免。海基會秘書長羅文嘉表示，針對本案已與家屬聯繫，也有去函海協會，但未獲進一步消息。羅文嘉說明根據過往經驗，若郭男是被公安留置，台灣應該可以很快地獲知消息，以目前狀況來看，很可能郭男失聯也沒有被公安掌握。羅文嘉認為，可能失聯原因有很多，各種事情都有可能發生，但如今任何的揣測都不適合。羅文嘉提醒，若非婚姻、工作、就學等必要行程，民眾應減少赴中，以免遭到不可預測的風險。陸委會此前也提醒國人，應「慎思赴陸港澳之必要性，並強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」。