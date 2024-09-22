鄧麗君37年前法國街上「拿摺疊機自拍」　樂迷一看嚇：時空旅人？

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▲鄧麗君在大主教橋上駐足補妝，傾城美貌令人動心。（圖／永遠的鄧麗君臉書）

▲▼鄧麗君為華人心目中公認的傳奇巨星，音樂作品、優質形象和愛國風骨傳頌至今。（圖／鄧麗君官方臉書）

一代傳奇巨星鄧麗君（Teresa）縱橫藝能界多年，〈甜蜜蜜〉、〈我只在乎你〉、〈但願人長久〉等金曲跨世紀傳唱，她還身兼演員、慈善家身分，知名度遍及大中華區，風華絕代的美貌、愛國風骨至今無人能匹配，可惜美人命薄，年僅42歲染病猝逝。日前鄧麗君站在法國街頭的照片被翻出，網友一看驚喊：「手拿著智慧型手機？」、「她是時空旅人...」臉書社團「永遠的鄧麗君」分享一張鄧麗君的底片舊照，時空背景為1987年左右的巴黎大主教橋上，約34歲的鄧麗君吹著一頭蓬鬆短髮，略施薄裝，搭配水藍色丹寧外套及垂墜式耳環，整體造型俐落又時髦，她拿起翻蓋式粉餅盒，一手抓著粉撲，看著鏡子補妝，眼線勾勒出的雙眸、櫻桃小嘴唯美動人，渾身散發大明星氣場。原PO寫下：「乍一看以為穿越了，很像是拿著手機在街頭自拍！」貼文吸引2.6萬人按讚，許多網友表示：「真的很像拿著智慧手機自拍」、「而且是摺疊機」、「最強歌后，溫婉柔美優雅大方」、「我還以為她手上拿著手機」、「她真的好美喔...」、「她屬於全世界」、「如果還在世也72歲了！」鄧麗君1980年代後期將事業重心轉往法國，並旅居當地，1990年某天，鄧麗君樂團吉他手的一名法國朋友前來探班，兩方經過介紹，友人成為鄧麗君的貼身攝影師兼私人助理，兩人不久墜入愛河，該男也就是小鄧麗君15歲的法國籍男友保羅，小倆口交往5年，因為鄧麗君想要小孩，兩人選在泰國的寺廟祕密訂婚，預計1995年8月舉行婚禮。怎料，同年5月8日下午4點多，鄧麗君在旅行下榻的清邁湄賓酒店15樓總統套房，哮喘舊疾再度發作，鄧麗君不斷咳嗽，使用氣喘噴霧也沒有緩解，她奔出房間找人求救，口中呼喊「媽媽、媽媽」，接著因為心肌梗塞倒在櫃台前，最終於卡在塞車車陣中的救護車上斷氣，享年42歲。