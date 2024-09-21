小米粽中毒案新進度！死者家中小米粉托福松濃度破千　人為因素增

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小米粽食物中毒案今（21）日有最新進度，衛福部帶回的第二批檢體中，搗米臼內殘留小米粉，檢出托福松每公斤1323毫克，與昨日公布檢驗結果具關聯性，推測不是種植小米時天然帶入，故只剩誤用、蓄意添加2種可能。台東蝸牛小米粽食物中毒案釀3死，衛福部昨（20）日公布在小米粽的食材中，以小米檢出濃度最高，達405mg/kg，比後市場檢出超標產品的的最高濃度高出794倍，衛福部次長林靜儀表示，目前還無法認定是否為人為。食藥署今日公布最新進度，第一例死亡個案住家，採集第二批檢體6件，包括搗米臼內殘留小米粉、鹽、味精、醬油、廚房置物櫃內已開封外袋標示法台寶（芬普尼）及蒸煮鍋塗抹拭子，已完成檢驗分析，搗米臼內殘留小米粉檢出高達1323mg/kg的托福松、蒸煮鍋塗抹拭子檢出微量托福松，其餘包括鹽、未經、味精、醬油、芬普尼等，則未檢出。食藥署副署長林金富於20日記者會上表示，在食材農藥殘留、誤用或是蓄意添加等3種可能性中，此次小米粉檢出托福松濃度破千，與昨日公布的小米粽食餘中小米檢出的每公斤405毫克，具關聯性，合理推測不是種植小米時天然帶入，因此只剩下誤用、蓄意添加兩種可能。