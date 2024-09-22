《料理高校生》學生長大了！當年校花成人妻　奇葩珍神級美貌曝光

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▲吳思賢當年飾演「天下第一帥」王邁致，在劇中瘋狂炫富的模樣令人印象深刻。（圖／IG benwooooo、三立華劇 料理高校生 臉書）

▲洪于晴在17歲時就本色出演「奇葩珍」，如今已經長大，神級美貌依舊讓她收穫大票粉絲。（圖／IG yuqinghung、三立華劇 料理高校生 臉書）

▲蘇小軒在劇中飾演校花劉璇，沒想到如今27歲的她已成為人妻。（圖／IG xiaoxuansu、三立華劇 料理高校生 臉書）

▲洪言翔在劇中時常蹺課替奶奶賣麵，後續在該劇播畢後加入南拳媽媽，不過現已離隊。（圖／IG singhom、三立華劇 料理高校生 臉書）

2015年曾經在台灣紅遍大街小巷的偶像劇《料理高校生》，因爲劇情圍繞在料理和校園中，加上劇中有不少學生最後發展出甜甜戀愛，而廣受喜愛，該劇由李國毅、林予晞主演，在劇中飾演老師，而飾演學生的吳思賢、蘇小軒、洪言翔、洪于晴等人，在當時都是新生代演員。如今這些學生們都已經長大，也都在各自的領域裡大放異彩，像是飾演「奇葩珍」的洪于晴，近幾年就推出過不少戲劇、電影，而吳思賢則專注在歌唱領域上，唱了許多偶像劇的插曲，各個都在演藝圈努力打拼當中。在劇中飾演富二代學生王邁致的吳思賢，在劇裡一開始的戲份相當討人厭，總是猛烈追求校花劉璇（蘇小軒飾），還時常瞧不起情敵馬崇勝（洪言翔飾），不過後續在遇上轉學生韋奇珍（洪于晴飾）後，卻慢慢改變性格，並愛上韋奇珍，兩人的戀情可說是劇中最高潮的片段。如今吳思賢專注在歌唱領域上，推出了2張專輯，在戲劇上也有亮眼表現，出演《愛的3.14159》、《姊的時代》、《極品絕配》等，至今都還時常出現在螢光幕前，2019年更與好友陳銳一起開設了手搖飲品牌，2022年又創立一間服裝品牌，可說是演藝圈內的斜槓小天王。飾演韋奇珍的洪于晴，在該劇播到一半時才出現，是四平高職的轉學生，一出場就以爆炸頭、黑框眼鏡的造型現身，引起眾人關注，還因為性格冒冒失失而被王邁致（吳思賢飾）取了「奇葩珍」的綽號，在劇裡一度被誤認為喜歡馬崇勝（洪言翔飾），導致王邁致相當努力要將兩人送作堆，好讓他能與劉璇（蘇小軒飾）在一起。事實上，洪于晴在出演《料理高校生》時，僅有17歲，根本是本色出演，如今洪于晴在莊敬高職畢業後，投身演藝圈，不僅出演過在戲劇《台北女子圖鑑》、電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，更主演過電影《共犯》，神級美貌總讓觀眾移不開目光。而她也曾出演過Marz23的MV〈我不是饒舌歌手〉，在演藝圈中非常努力。在劇裡飾演完美校花劉璇的蘇小軒，在劇中一直給人好好小姐的感覺，儘管被2名同班同學熱烈追求，也總是保持著自信與氣質，後續因為四平高中舉辦校慶露營活動，而在營火晚會上認愛馬崇勝，成為3年1班裡首對班對情侶。台美混血的蘇小軒其實原先就是平面模特兒，只是因為在《料理高校生》中演出校花一角而受到矚目，才正式以演員身份出道，如今仍在平面雜誌圈發展，鮮少在戲劇中出現，而她在去年也認愛大13歲的歌手唐禹哲，不但接受男方的求婚成為唐禹哲的未婚妻，更和他一同撫養唐禹哲的兒子。洪言翔在劇中飾演家境貧窮的馬崇勝，由於他的父母從小就離異，是奶奶賣麵將他撫養長大，不過馬崇勝卻絲毫沒有責怪現實，而是非常孝順，總是靠著騎腳踏車外出打工賺錢，更時常陪伴奶奶照顧麵店的生意，但在面對劉璇（蘇小軒飾）時，卻偶爾會流露出自卑感，擔心自己配不上家境優渥的劉璇。洪言翔在出演《料理高校生》以後走紅，同年更加入南拳媽媽，成為團中的第4代成員，一開始還有不少電影邀約，演出過《切小金家的旅館》、《等一個人咖啡》、《大稻埕》等電影，還曾發過單曲〈奇蹟〉、〈膽小的我〉，不過近年來卻鮮少出現在鏡頭前，但據悉近期有在準備拍攝電視劇《全面管控》，但目前尚未證實。