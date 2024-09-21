中職／低壓帶襲台！強降雨、兩地延賽　周思齊大巨蛋引退熱情不滅

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▲周思齊確定會打滿全場，並擔任指定打擊（圖／葉政勳攝）

▲誠泰Cobras球迷聚集在大巨蛋右外野，響起過往熟悉戰歌，林致光坦言感觸很深，也很感動，林恩宇也直呼起雞皮疙瘩。（圖／記者葉政勳攝）

▲周思齊引退賽吸引許多球迷進場跟他說再見。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.21）

全台今(21)晚至明日受到低壓帶影響，易有短延時強降雨，尤其基隆北海岸、臺灣北部、南部、東南部等地區都受到影響。而中華職棒樂天桃猿和台鋼雄鷹之戰，統一7-ELEVEn獅和富邦悍將賽事，皆因雨延賽。根據聯盟公告指出，原訂2024/9/21（六）17：05 [一軍例行賽編號342場] 樂天桃猿（澄清湖）台鋼雄鷹 賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事延至10/5（六）17：05，原場地澄清湖棒球場進行補賽。另外，原訂2024/9/21（六）17：05 [一軍例行賽編號341場] 統一7-ELEVEn獅（新莊）富邦悍將 賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事延至9/23（一）18：35，原場地新莊棒球場進行補賽。中職本來三地開打，但兩場比賽因雨延賽，目前只有在大巨蛋舉行的「龍象大戰」正常舉行，本場比賽也是球星周思齊的引退賽，估計已湧入3.8萬人共襄盛舉。