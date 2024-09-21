求職的民眾踴躍參與！高雄市政府勞工局舉辦大型徵才活動

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▲高雄市政府勞工局舉辦大型徵才活動，求職的民眾踴躍參與。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦大型徵才活動，求職的民眾踴躍參與。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於今(21)日，在高雄中學體育館，舉辦現場大型徵才活動，求職的民眾踴躍參與，勞工局局長江健興也到場，為求職朋友加油打氣，及關心廠商求才情形，經統計總投遞履歷636人次，初步媒合率45%，其中華泰電子公司吸引39人應徵，最受求職民眾青睞，而鴻海也吸引37人面試，其他如全聯、家樂福及三民教育等公司也很受求職民眾歡迎。高雄市政府勞工局局長江健興表示，此次現場大型徵才活動，有來自各產業的43家廠商，提供工程師、技術員、國貿人員、儲備主管等各職類，超過1500個工作機會，吸引有求職需求的民眾踴躍參與，藉由面對面晤談，展現優勢條件，提升錄取率。江健興說，此次徵才活動參與廠商釋出許多優質的工作機會，為幫助廠商開發潛在人力覓得良才，及協助(中)高齡及二度就業求職者勇敢踏上求職的道路，現場設置「壯世代及婦女再就業獎勵諮詢專區」，其中單親求職者潘小姐因獨力扶養小孩而離開職場2年多，現因小孩將上幼兒園打算重返職場。經透過友人轉知徵才活動訊息，乃到活動現場，希望可以尋找與過往工作經驗相符的飯店餐飲業櫃台服務等職缺，勞工局服務人員並協助解說婦女再就業獎勵計畫的相關內容，建議可以搭配獎勵計畫順利重返職場。江健興指出，勞工局為應援求職或轉職朋友圓夢，並協助潛在勞動力投入職場，針對不同對象，持續規劃就業促進講座、職場參訪體驗、職前訓練課程，以及舉辦徵才活動等服務。