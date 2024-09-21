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周思齊引退賽槓龜沒差！跟五月天合唱「I Love You無望」高喊圓夢

記者吳政紘/台北報導

▲周思齊引退賽槓龜沒差，跟五月天合唱「I Love You無望」高喊圓夢。（圖／吳政紘攝）
▲周思齊引退賽槓龜沒差，跟五月天合唱「I Love You無望」高喊圓夢。（圖／吳政紘攝）
周思齊高喊圓夢！中職中信兄弟球星周思齊今（21）日舉行引退賽活動，天團五月天到場演唱之外，還跟他在後台相見歡，周思齊雖然4打數槓龜未敲安，但他可以跟偶像五月天合影，加上吉他手怪獸親自彈吉他跟他清唱「倔強」、「I Love You 無望」等歌曲，讓周思齊開心大喊「圓夢」，並且還拿自己珍藏的CD給五月天簽名，十分滿足。

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周思齊引退賽超大咖　五月天助陣滿場

周思齊引退賽吸引4萬名球迷到場，創下中職、大巨蛋滿場紀錄，五月天更是誠意滿滿，動用500名工作人員跟演出人員，加上舞台高達千萬設備，排演超過3天的演出，讓周思齊十分感動。

對於自己未敲安，周思齊說：「我有跟球隊說，如果會造成困擾，請不要把我擺下場，但是學弟很感動，他們要我下場，這就是兄弟精神，我們兄弟的精神就是很團結。」

不過周思齊說自己下場時真的很緊張，「就像我第一場先發出賽的感覺，當時會以為有很多眼睛在看我，但是實際上沒有人在看我，今天真的是很多在看我，感覺就像第一次下場一樣。」

此外，周思齊還跟五月天相見歡，周思齊拿了很多五月天的唱片給他們簽名，讓五月天很驚訝。周思齊還跟五月天合唱「倔強」、「I Love You 無望」等歌曲，周思齊透露，自己在高中就讀高苑工商時，就最喜歡「I Love You 無望」這首歌，所以也算是唱出當時憂鬱男孩的心情，讓他十分開心，直呼「圓夢」、「知足」。

▲中信兄弟周思齊引退賽第一天，賽後大批工作人員迅速佈置好舞台好讓五月天表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.21）
▲中信兄弟周思齊引退賽第一天，賽後大批工作人員迅速佈置好舞台好讓五月天表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.21）
▲中信兄弟周思齊引退賽第一天四打數無安打，但終場兄弟以4：2擊退味全龍，下半季封王魔術數字剩下M6。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.21）
▲中信兄弟周思齊引退賽第一天四打數無安打，但終場兄弟以4：2擊退味全龍，下半季封王魔術數字剩下M6。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.21）

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