周思齊引退賽槓龜沒差！跟五月天合唱「I Love You無望」高喊圓夢

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▲中信兄弟周思齊引退賽第一天，賽後大批工作人員迅速佈置好舞台好讓五月天表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.21）

▲中信兄弟周思齊引退賽第一天四打數無安打，但終場兄弟以4：2擊退味全龍，下半季封王魔術數字剩下M6。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.21）

周思齊高喊圓夢！中職中信兄弟球星周思齊今（21）日舉行引退賽活動，天團五月天到場演唱之外，還跟他在後台相見歡，周思齊引退賽吸引4萬名球迷到場，創下中職、大巨蛋滿場紀錄，五月天更是誠意滿滿，動用500名工作人員跟演出人員，加上舞台高達千萬設備，排演超過3天的演出，讓周思齊十分感動。不過周思齊說自己下場時真的很緊張，「就像我第一場先發出賽的感覺，當時會以為有很多眼睛在看我，但是實際上沒有人在看我，今天真的是很多在看我，感覺就像第一次下場一樣。」此外，周思齊還跟五月天相見歡，周思齊拿了很多五月天的唱片給他們簽名，讓五月天很驚訝。周思齊還跟五月天合唱