蔡依林過去就讀景美女中！昔「觸犯1校規」慘被記警告　原因曝光

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▲蔡依林翻出自己以前被記警告的紀錄，笑翻一票網友。（圖／蔡依林 Jolin 臉書）

今年國中會考台北地區錄取分數排名曝光，過去曾被封為第3志願的景美女中，排名直落到第28名，儘管教育局指出今年排名恐怕失準，不過仍掀起教育界譁然，而過去其實有滿多知名人物都就讀景美女中，其中亞洲天后蔡依林也是校友之一，而她也曾自爆在讀高中時觸犯校規，背後故事也曝光，笑翻一票網友。景美女中過去一直是「會讀書」的象徵，而陳綺貞、張鈞甯、楊小黎、許藍方等人也曾是校友，而蔡依林先前也曾在臉書上爆料自己高一時就被記警告，還翻出泛黃的通知書，可以看見她用本名蔡宜凌就讀高一溫班，座號40號的她慘和其他同學一起被登記在上頭，而被記警告的原因竟是「服裝儀容或內務不整潔」，處分內容「記警告乙次」。據悉，蔡依林在高中時期就非常愛美，加上當時校園裡開始流行穿「泡泡襪」，所以蔡依林也跟起潮流，穿泡泡襪上學，還時常遇到教官在校門口臨檢，不過蔡依林似乎沒在怕，因為她的好友們都會從圍牆外拋出符合規定的襪子，好讓她上演「換裝術」，但疑似還是被教官抓到，因此才被記了1支警告。對此蔡依林重溫此事也笑稱：「我麻吉翻出來的歷史記錄！哇哈哈哈！」可見蔡依林在高中時就非常調皮，還相當愛美，才會被抓到穿不合規定的襪子，對此網友也笑翻：「人不輕狂枉少年」、「原來天后也有警告的過去」、「每个人都要有段『以前』」、「這張紙還留到現在啊」、「原來妳也有一般愛作怪的女學生的行為！」