射箭／與學姊蘇芯羽混雙搭擋10年　林育淵最難忘雙中靶心的那箭！

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台中銀行在例行賽名次加射和季後賽首輪「雙殺」寒舍集團，2場比賽都能成功拿下勝利的戰役是混雙，林育淵是今年台中銀行第2輪選進的新秀，今年剛就讀清華大學一年級，會在高三畢業報名企業聯賽選秀，來自教練的推薦與鼓勵，「有趣的是台中銀行讓林育淵與從小一起長大的學姊再續前緣，他從國小四年級開始就一直與大2屆的蘇芯羽合作混雙，雖然因為年紀關係，每個階段只會當1年隊友出去比賽，但因為國、高中同場地練習，2人還是會常常被分配在一起搭擋。2人今年同隊後並沒有把這件傳奇事蹟向陳坤成透露，但場上表現早讓他們的默契不言自明，例行賽合力摘下7勝。林育淵笑說因為全權尊重教練的安排和決定，所以當初才沒有自告奮勇。林育淵來自射箭世家，父、母過去也都是射箭選手，讓他從幼稚園開始就摸索弓箭，並在國小三年級正式進入科班訓練。