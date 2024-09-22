射箭／與學姊蘇芯羽混雙搭擋10年　林育淵最難忘雙中靶心的那箭！

台中銀行在例行賽名次加射和季後賽首輪「雙殺」寒舍集團，2場比賽都能成功拿下勝利的戰役是混雙，由蘇芯羽、林育淵延續例行賽的好成績，扛起這塊必勝之地，其實2人合作歷史長達10年，連教練陳坤成都被蒙在鼓裡，「其實他們以前就有配過，一開始沒跟我講。」
林育淵是今年台中銀行第2輪選進的新秀，今年剛就讀清華大學一年級，會在高三畢業報名企業聯賽選秀，來自教練的推薦與鼓勵，「前幾年成績沒到很穩定，所以一直沒有上協會青年隊，是從去年9月才開始才慢慢往上。」
有趣的是台中銀行讓林育淵與從小一起長大的學姊再續前緣，他從國小四年級開始就一直與大2屆的蘇芯羽合作混雙，雖然因為年紀關係，每個階段只會當1年隊友出去比賽，但因為國、高中同場地練習，2人還是會常常被分配在一起搭擋。
林育淵說自己印象最深刻的一場比賽是高一全中運，加射時和蘇芯羽雙雙命中靶心，「我印象非常深刻，我們兩支箭打在一起，還有被拍照下來，那塊銅牌是我全中運第一牌。」
2人今年同隊後並沒有把這件傳奇事蹟向陳坤成透露，但場上表現早讓他們的默契不言自明，例行賽合力摘下7勝。林育淵笑說因為全權尊重教練的安排和決定，所以當初才沒有自告奮勇。
林育淵來自射箭世家，父、母過去也都是射箭選手，讓他從幼稚園開始就摸索弓箭，並在國小三年級正式進入科班訓練。今年首度跨足企業聯賽的他，直呼目前很享受隊上的團結氛圍，也很開心一進來台中銀行就與隊友締造隊史首個季後賽，接下來他還有個個人目標，就是早日解鎖國手資歷。
林育淵是今年台中銀行第2輪選進的新秀，今年剛就讀清華大學一年級，會在高三畢業報名企業聯賽選秀，來自教練的推薦與鼓勵，「前幾年成績沒到很穩定，所以一直沒有上協會青年隊，是從去年9月才開始才慢慢往上。」
有趣的是台中銀行讓林育淵與從小一起長大的學姊再續前緣，他從國小四年級開始就一直與大2屆的蘇芯羽合作混雙，雖然因為年紀關係，每個階段只會當1年隊友出去比賽，但因為國、高中同場地練習，2人還是會常常被分配在一起搭擋。
林育淵說自己印象最深刻的一場比賽是高一全中運，加射時和蘇芯羽雙雙命中靶心，「我印象非常深刻，我們兩支箭打在一起，還有被拍照下來，那塊銅牌是我全中運第一牌。」
2人今年同隊後並沒有把這件傳奇事蹟向陳坤成透露，但場上表現早讓他們的默契不言自明，例行賽合力摘下7勝。林育淵笑說因為全權尊重教練的安排和決定，所以當初才沒有自告奮勇。
林育淵來自射箭世家，父、母過去也都是射箭選手，讓他從幼稚園開始就摸索弓箭，並在國小三年級正式進入科班訓練。今年首度跨足企業聯賽的他，直呼目前很享受隊上的團結氛圍，也很開心一進來台中銀行就與隊友締造隊史首個季後賽，接下來他還有個個人目標，就是早日解鎖國手資歷。
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