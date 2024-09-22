永信盃排球賽／風雨無阻、熱血開打！豐商開門紅、力拚「九連霸」

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第51屆永信杯排球賽在臺中市大甲鐵砧山上的永信運動公園正式開幕，儘。本屆賽事在賽前就決定啟動「雨天備案」，讓所有賽事都在備用球場進行，也寫下永信杯排球賽五十多年來的首度紀錄。尋求高男組九連霸的豐原高商首役對上麥寮高中，在開幕典禮中擔任運動員宣誓代表的U18國手蔡宗叡，典禮結束後從鐵砧山趕到大安國小，在第二局加入戰局，終場豐商2：0獲勝，和潮州高中、永慶高中、明德高中等隊一同闖過頭關。高女組尋求衛冕的臺中市東山高中這次共組三隊參賽，管理林雍順表示：「這次我們把一軍分成東山高中和臻呈集團兩隊，東山高中打高女組，臻呈集團和以一年級生力軍為主的東山樂晴則角逐社女組。」菜鳥軍東山樂晴開賽首日二連勝，先以2：0勝建國國中，再以2：1勝薄荷綠，臻呈集團直落二勝月半貝才。續寫永信杯全勤紀錄的全國大專體育總會秘書長余清芳，今年第40度以選手(或教練)身份參與永信杯排球賽，步入耳順之年的他坦言，有愈來愈多45歲左右的對手加入戰局，讓社男九人制戰況愈來愈「硬斗」不過薑還是老的辣，對於永信杯果斷啟動雨天備案，余清芳給予高度肯定。「353支隊伍加上裁判和大會工作人員的移動，是個大工程，永信真的很用心在辦比賽，應變非常棒，也是唯一不收報名費的全國排球賽，能維持全勤是種無上榮耀。」日籍女將中川小夜子 揪團上山體驗永信杯排球賽目前任職科技業的中川小夜子說，因為疫情和工作的關係，中斷了好幾年，去年才重新和永信杯再續前緣，可惜因為賽程安排撞到上班日，大家都要上班，報了名最後忍痛放棄。中川透露，今年特別揪了沒打過永信杯的朋友一起來參賽，沒想到她們頭一次參加，就遇到啟動雨備方案，沒機會在山上比賽，錯過了鐵砧山最經典的大太陽，不過依然十分特別，留下難忘的經驗。