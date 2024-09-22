大谷翔平近期手感無人能擋！山本由伸受訪頻苦笑：他實在是太厲害

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▲洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，本季至今個人已累積「52轟52盜」，將繼續朝「55-55」邁進。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平2024例行賽全壘打一覽（圖片來源：美聯社／達志影像、NOWnews社群中心製）

MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，近期手感可說是相當火燙，先是在20號對陣馬林魚隊的比賽上，單場猛敲6安猛打賞，包含3發全壘打、貢獻10分打點，並跑出2次盜壘，一舉將個人紀錄推進至「51轟51盜」，昨日與洛磯隊的比賽大谷也開轟加盜壘，目前紀錄已來到「52-52」，屬實相當不容易。對於大谷翔平近期非常人般的表現，他的隊友山本由伸賽前接受美媒訪問，山本對此甚至苦笑到，「我都不知道該說些什麼了，真的，他實在是表現得太出色了，我都不知道該怎麼用言語，去形容他的表現。」而山本也被媒體問到，在大聯盟生涯首年就能與大谷這種等級的球員打球，以及後續球隊將出戰季後賽，自己有什麼想法，山本對此則表示，「能跟世界上最頂尖的選手一起在同隊打球，我感到非常開心，山本由伸在休賽季離開效力多年的日職歐力士猛牛，以一份12年3.25億美元的天價合約赴美加盟道奇，與大谷翔平正式成為隊友。而雖然山本日前遭遇三頭肌拉傷傷勢