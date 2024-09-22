56萬粉專「星期天配音是對的」回來了　無奈揭4慘況：資料全刪光

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▲星期天發文透露粉專救回來了，並感謝粉絲們的熱心幫忙。（圖／星期天IG）

▲星期天（中）原先想模仿越南人拍大頭照，並藉次向粉絲報平安。（圖／星期天IG）

人氣臉書粉絲專頁「星期天配音是對的」20日驚傳遭駭客入侵，除了大頭貼被更換，簡介還稱「該帳戶的所有者以 5,000 美元的價格將其出售給我」，引發粉絲關注。今（22）日深夜配音員「星期天」於IG發文表示：「各位，我回來了。」並透露粉專4大慘況。星期天在IG宣布好消息：「各位，我回來了。」他先是向粉絲致謝，感謝大家透過各種管道協助他，並表示這次的動員程度遠超乎他的想像。同時，星期天也透露粉專的4大慘狀：「對方把所有資料都刪光了，連垃圾桶也清空，整個粉專現在一片空白，而且是鎖死的私人狀態。」回顧事發當下，星期天正在花蓮拍攝《台灣星天頻道》第3集，當他發現異狀時，內心十分崩潰，立刻採取行動尋求各種方式來恢復帳戶的控制。星期天先是找了身邊一起旅行的2個妹子，拍下摟著她們的照片，接著把照片P成灰灰的色調，原本想藉此報平安，但發現對方一直在觀察他的動態，於是決定先不打草驚蛇。星期天坦言心情並未受到太大影響，他認為也許是因花蓮的自然美景，又或是因為已經見慣了荒唐事。文末星期天寫下：「現在的星期天，雖然也是星期天，但不再只是星期天了，以後我就是超級星期天！」