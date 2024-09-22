林昱珉獲響尾蛇肯定升至3A！隨即先發出賽　主投4.2局表現優異

林昱珉升上3A！MLB美國職棒亞利桑那響尾蛇體系3A球隊Reno Aces今（22）日宣布，將台灣好手左投林昱珉從2A球隊Amarillo升至3A，而林也隨即獲得先發出賽機會，最終面對洛磯3A他則是繳出不俗表現，主投4.2局僅失1分退場，賽後防禦率為1.93，而此戰雙方鏖戰至延長賽第11局，響尾蛇3A才靠著Sergio Alcántara的再見全壘打，以6：5驚險取勝。
林昱珉獲升至3A 隨即以先發之姿出賽
年僅21歲的林昱珉，潛力在開季之前早已被許多專家看好，而他本賽季在2A最終共留下先發19場出賽紀錄，戰績3勝6敗，累積主投94.2局，被敲出104支安打，當中有14發為全壘打，而失掉的59分當中，有45分為自責分，並送出90次三振與33次保送，防禦率為4.28。
而林昱珉今日在獲升至3A後，響尾蛇體系3A球隊Reno Aces，其官方社群也隨即發布貼文，並寫下：「林昱珉是響尾蛇隊體系當中，頂級的小聯盟新秀投手，現在他已經被加入到我們的季後賽名單內！」
來到3A首戰表現不俗 林昱珉主投4.2局僅失1分
今日林昱珉也隨即獲得先發出賽機會，面對到洛磯3A，最終他則是表現不俗，個人主投主投4.2局，共用了89顆球，當中有52顆為好球，被敲出4支安打，投出2次三振與3次保送，失掉1分責失分，最終響尾蛇隊在延長賽上以6：5驚險取勝，林昱珉此戰無關勝負，賽後防禦率為1.93。
我是廣告 請繼續往下閱讀
年僅21歲的林昱珉，潛力在開季之前早已被許多專家看好，而他本賽季在2A最終共留下先發19場出賽紀錄，戰績3勝6敗，累積主投94.2局，被敲出104支安打，當中有14發為全壘打，而失掉的59分當中，有45分為自責分，並送出90次三振與33次保送，防禦率為4.28。
而林昱珉今日在獲升至3A後，響尾蛇體系3A球隊Reno Aces，其官方社群也隨即發布貼文，並寫下：「林昱珉是響尾蛇隊體系當中，頂級的小聯盟新秀投手，現在他已經被加入到我們的季後賽名單內！」
來到3A首戰表現不俗 林昱珉主投4.2局僅失1分
今日林昱珉也隨即獲得先發出賽機會，面對到洛磯3A，最終他則是表現不俗，個人主投主投4.2局，共用了89顆球，當中有52顆為好球，被敲出4支安打，投出2次三振與3次保送，失掉1分責失分，最終響尾蛇隊在延長賽上以6：5驚險取勝，林昱珉此戰無關勝負，賽後防禦率為1.93。