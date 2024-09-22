林昱珉獲響尾蛇肯定升至3A！隨即先發出賽　主投4.2局表現優異

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林昱珉升上3A！MLB美國職棒亞利桑那響尾蛇體系3A球隊Reno Aces今（22）日宣布，將台灣好手左投林昱珉從2A球隊Amarillo升至3A，，而此戰雙方鏖戰至延長賽第11局，響尾蛇3A才靠著Sergio Alcántara的再見全壘打，以6：5驚險取勝。年僅21歲的林昱珉，潛力在開季之前早已被許多專家看好，，而失掉的59分當中，有45分為自責分，並送出90次三振與33次保送，防禦率為4.28。而林昱珉今日在獲升至3A後，響尾蛇體系3A球隊Reno Aces，其官方社群也隨即發布貼文，並寫下：「今日林昱珉也隨即獲得先發出賽機會，面對到洛磯3A，最終他則是表現不俗，，最終響尾蛇隊在延長賽上以6：5驚險取勝，林昱珉此戰無關勝負，賽後防禦率為1.93。