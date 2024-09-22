YTR眾量級Andy認歸零！回顧粉紅套房　首吐「分手家寧」粉絲哭了

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▲眾量級Andy重啟自己的頻道。（圖／翻攝自YouTube Andy老師）

▲眾量級Andy（左）和家寧（右）的感情狀態一直是粉絲關注焦點。（圖／翻攝自眾量級臉書）

YouTuber「眾量級」由情侶檔Andy、家寧組成，兩人交往9年，日前卻傳出分手，但兩人都並未正面回應，昨（21）日Andy更新頻道，在影片中回到最初和家寧一起拍片的粉紅小套房，但裡面卻不見任何女性用品，有網友留言「分手可以說」，Andy也首度回應，「交給時間。」Andy影片主題寫下「為何回到粉紅套房？我發現了這個 影響我...」帶觀眾一起回憶當初和家寧一起拍片的小套房，回憶起當初廁所是花最多時間整理的，這次回去也沒有變，但就是變乾淨了，Andy說，「空間是租的，算起家厝啦，8年前到現在一直租著，房東也很好，說你們房間怎麼塗都隨意，退租要復原就好。」Andy也提到，會重啟「Andy老師」這個頻道原因是，過去花太多心力放在「眾量級」的頻道，現在有額外時間就可以投入在這頻道，讓大家更了解他，未來希望繼續帶給大家歡樂，保持當初的初心和好玩。雖然沒有提到感情的事情，但Andy一句「一切歸零」讓網友留言，「分手可以大方說出來。」因為許多觀眾都是因為當初他們打著情侶品牌才會追蹤他們，「一直不明不白的狀態，要重新出發，有些事情就該說清楚。」Andy也回應，「」也有許多人從影片中看出Andy的狀態，留言替他加油，「房間都沒有+0的東西了」、「回顧這間房間真的滿滿不捨，希望Andy老師、跟+0都能越來越好」、「你們分手沒關係，但我們還是會繼續支持你的」、「看完心酸酸的，相信你已經整理好心態重新出發了」。