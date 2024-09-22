五月天太狂！動用500名黑衣人20分鐘完成搭台　球迷驚呼：超震撼

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▲賽後五月天團隊出動百名黑衣工作人員，迅速佈置好舞台。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲五月天為周思齊引退演出，堪稱是中職史上最強表演。（圖／讀者提供）

▲五月天事前冒雨排練，高規格演出令粉絲大讚超有誠意。（圖／五月天阿信臉書）

天團「五月天」昨（21）日首登台北大巨蛋，為中信兄弟當家球星周思齊引退賽獻唱。五月天團隊動員500名黑衣工作人員，20分鐘內搭建舞台以及完成各種聲控設備，如此快速的搭台也令粉絲驚訝不已，直呼：「太神啦」、「只有五月天能超越五月天！」五月天在賽後一連演唱〈離開地球表面〉、〈乾杯〉、〈倔強〉等熱門曲除歌曲，甚至大跳〈周思齊應援曲〉，現場氣氛嗨爆。而除了帶來誠意十足歌曲外，五月天在場地上更是別出心裁，特別打造9座陣列式 LED移動舞台，為獻給周思齊和球迷最好的視聽覺饗宴。而為了在賽後20分鐘內完成搭台，五月天團隊動員500名工作人員，瞬間球場湧入上百位黑衣人，以最快的速度完成舞台搭建以及地面燈、喇叭音響設置。如此快速且俐落的搭台，令球迷驚呼：「太猛了，超級爆多人瞬間湧出來」、「太神啦」、「只有五月天能超越五月天」、「有夠狂」、「很震撼。」據悉五月天的人力、硬體等成本總花費超過2500萬，團隊還在表演前花了3天進行辛苦的排練，不論是在大雨中的天母棒球場，抑或是凌晨進駐台北大巨蛋。球迷大讚五月天的高規格演出超有誠意，紛紛表示：「最頂引退賽，怎麼超越」、「五月天一直以來都不計成本演出，就為了做最高品質的表演！」