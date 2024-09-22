發揚媽祖慈悲濟世精神　中市大安鎮安宮成立慈善會

▲鎮安宮20年來長期關注地方弱勢族群，幫助貧困家庭及學童，提供助學金及急難救助金(圖／鎮安宮提供2024.9.22)

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台中市大安區鎮安宮發揚天上聖母慈悲濟世精神的綿延與傳承，主委陳春福提議成立慈善會，經台中市政府社會局核准立案，台中市母慈八方鎮安慈善會今(22) 日揭牌，理事長陳欽嬌表示，慈善會以助為宗旨、意在連結人與人之間的力量、以知福、惜福、培福、植福之心來廣結善緣、啟發人心、愛的本能、轉動生命活力。鎮安宮20年來長期關注地方弱勢族群，幫助貧困家庭及學童，提供助學金及急難救助金，貧困家庭安心養家，未來將由「母慈八方鎮安慈善會」接手，繼續發放大安區四所小學及一所國中的助學金。台中市母慈八方鎮安慈善會理事長陳欽嬌表示，將繼續努力，為更多需要幫助的人提供援手，讓更多的溫暖和關懷傳遞到每一個角落，更期望有更多善心人士的支持，延續大安區鎮安宮20年來的慈善事業。此外，陳欽嬌說，在關懷弱勢專案，則由大安區12里里長針對里內需要的民眾，經實際評估，提供每月補助；另專案提供急難救助與捐棺善終等服務；每年年中並發放白米等物資，嘉惠社福機構及甲安埔三區弱勢族群。