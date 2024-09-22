滿滿回憶殺！錢小豪重回《暫時停止呼吸》外景地新竹湖口　超感動

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▲錢小豪（左）再次做類似《暫時停止呼吸》片中造型，林岱縈則創意致敬片中的鬼新娘。（圖／紅心字會提供）





▲錢小豪（左）與王小鳳在《暫時停止呼吸》中陰陽兩隔的情緣，是全片最有趣的段落之一。（圖／摘自IMDb）

▲林正英（左）與許冠英當年曾為《暫時停止呼吸》在新竹湖口老街拍攝部分情節。（圖／摘自IMDb）

▲草爺（左起）、錢小豪、林岱縈一起參加「憶起湖口，老街電影節」重映《暫時停止呼吸》的活動。（圖／紅心字會提供）

將近40年前的經典殭屍片《暫時停止呼吸》在台灣中秋、教師節檔期掀起賣座狂潮，一個多月後也在香港跟著大賣，讓華人影壇燒起「殭屍熱」。當年片中外景地之一，就是台灣的新竹湖口老街，過了快40年，片中扮演「秋生」的錢小豪重回當地出席該片重映活動，不禁勾起滿滿的回憶，感性說道：「很多人見到我的時候，都會跟我說，我是從小看你電影長大的；但今天再次回到湖口老街，這裡才是看我長大的。」當年《暫時停止呼吸》9月底就要在台上映，導演劉觀偉5月還帶著許冠英、林正英、李賽鳳等人來台，到湖口老街拍攝部分內容，片子完成後先在台灣賣出超級大紅盤、榮登當年全台華人影片票房冠軍，還打敗成龍等嘉禾看板巨星的大片，顯然「台灣」真的是《暫時停止呼吸》的福地。片中錢小豪飾演的道士弟子年輕、愛搗蛋，無意間沾惹上女鬼王小鳳，才會有那首著名的插曲〈鬼新娘〉，歌詞「她的眼光，她的眼光，好似好似星星發光」，至今還是很多人琅琅上口。「憶起湖口，老街電影節」重映《暫時停止呼吸》，除了請回錢小豪，也找了「零死角女神」林岱縈，以特殊造型致敬鬼新娘，當她用粵語唱起著名的歌詞，性感又俏皮的模樣，讓錢小豪直呼：「妳可以開始勾引我了！」《暫時停止呼吸》那時讓全台兒童、青少年不是模仿片中殭屍伸直雙手、一路跳，就是捏住鼻子、停止呼吸，很多人對於殭屍片的喜愛也是由該片開始。湖口老街電影節活動上，超過300位現場觀眾中，有人扮成殭屍，也有人裝作道士，彷彿回到拍攝該片時的情景，真正參與過那個階段的錢小豪，心中滿是感慨。他早在《暫時停止呼吸》前，已在邵氏出道好幾年，始終沒能大紅大紫，《暫時停止呼吸》台灣大賣後，星途終於順暢了起來，近來他的身形暴瘦，各方關心他的健康狀況，重返舊地，外表有了明顯的變化，歲月的流逝，任誰都無法永遠留住青春、亮麗的模樣。好在錢小豪演技依舊洗鍊，林岱縈大讚他隨時可以「一秒入戲」，私底下她模仿電影中鬼新娘對秋生吹氣的橋段，結果錢小豪立刻做出被女鬼迷惑的眼神，暈倒在她肩膀上，完全不用特別醞釀情緒。林岱縈也期待未來有機會能夠挑戰演女鬼的角色，至於是哪一種類型？她答道：「漂亮的女鬼，是可以讓人不寒而慄的那種。」近期在賣座電影《角頭—大橋頭》有演出的草爺，也特地到場扮成錢小豪片中的師兄弟「文才」，結果卻被同行友人笑虧，是大一號的古惑仔陳浩南跟仔仔周渝民，讓他直接乾脆對著錢小豪唱起周渝民昔日在F4裡的招牌歌曲〈流星雨〉。錢小豪知道草爺在影集《今夜一起為愛鼓掌》大談同志情，還獻出男男初吻，還特別讚賞他，認為是很好的挑戰，稱他已經是專業的演員。