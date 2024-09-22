「200年一遇」暴雨襲韓國！1500人急撤離　2車遭天坑吞噬

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韓國19至21日以全國為範圍降下豪雨，不少地方的降雨量創下新紀錄，被稱為「200年一遇」暴雨，但也傳出了豪雨災情，導致渡輪、航班、公路交通受到影響，包括慶北在內的7個地區有超過1500人緊急撤離，且至少發生107起道路淹水、21起土石流等事件，所幸未傳出有人受傷。綜合《韓聯社》等韓媒報導，據韓國氣象廳，從19日下午開始，從濟州島及南海岸開始到21日，全國各地都出現了非常強烈且大量的降雨。其中慶尚南道昌原市21日單日降雨量為397.7毫米，創下史上最高紀錄，遠超過2009年7月的268毫米；昌原市21日1小時最高降雨量為104.9毫米，同樣打破2009年7月的102毫米紀錄，這被認為是「200年才會發生1次」的情況。此外，多處地區9月份單月降雨量最高紀錄也被改寫。忠清南道瑞山市20日全天降雨量為221.8毫米，打破1999年9月的180.3毫米紀錄；全羅南道順天市20日降雨量達200.8毫米，打破2014年9月的179.5毫米紀錄。至於釜山21日降雨量378.5毫米、巨濟348.2毫米也都創下9月單日紀錄。儘管21日下午，韓國各地解除豪雨警報，中央災難安全對策本部也宣布解散，但這次豪雨災情仍對韓國多地造成嚴重影響。據韓國中央災難安全對策本部21日晚間統計，受到豪雨災情影響的受災民眾主要集中在釜山、忠北、忠南、慶北、慶南、全南和全北等7個地區，造成1014戶、1501人被迫離開家園，其中455戶、共682人無法回家，部分居民暫住在臨時居住所，其他人則寄居在親友家、看護中心、社區中心和住宿設施。這場暴雨也對公共設施和私人設施造成了損害。報導指出，目前發生了至少107起道路淹水、21起土石流，另外還傳出1起擋土牆倒塌以及33起類似設施損害事件。此外，在釜山的沙上區出現了地層下陷情況，目前相關部門正在調查原因，並緊急修復道路。釜山21日早上還發生了車輛落入天坑的意外。當時一輛消防抽水車以及貨車在道路上行駛到一半，道路突然塌陷，8公尺深的天坑瞬間將2車吞噬。私人設施也同樣遭受到豪雨災情破壞，包括170起私人住宅淹水、26間商場、3間工廠、1間醫院以及1座傳統市場也傳出不同程度的水災。此外，約有4116公頃的農作物因洪水受損。報導指出，消防部門成功援救了44名受困災民，所幸目前尚未有人員傷亡的通報。不過受到大雨影響，多處道路、國家公園和露營區仍處於封閉狀態，包含京畿道在內共38條道路被封閉，包含慶尚南道的34條河堤道路在內，共44條河堤道路也因為河水暴漲暫時停止使用，此外，當局對323座水上橋樑和3601個河岸區域實施管制。受到強風警報極惡劣天氣影響，有77個船班停止營運，其中涉及55條航線。